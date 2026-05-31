Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Turism în Bistriţa-Năsăud” a lansat duminică, în staţiunea Colibiţa, prima rută gastronomică din judeţ, intitulată „Gust de Valea Bârgăului”. Cu această ocazie, punctele gastronomice locale şi-au prezentat preparatele reprezentative, realizate după reţete tradiţionale.

La eveniment au participat şi meşteri populari de pe Valea Bârgăului, care au expus produse lucrate manual, de la pieptare şi brâuri din piele până la costume populare, bijuterii din material ţesut şi creaţii din mărgele.

Potrivit directorului ADI Turism Bistriţa-Năsăud, Răzvan Cerceja, ruta gastronomică face parte dintr-un proiect mai amplu de promovare a Văii Bârgăului, o zonă cunoscută în special pentru Pasul Tihuţa şi staţiunea Colibiţa.

„Ruta gastronomică ce se lansează la Colibiţa este un produs turistic iniţiat de ADI Turism Bistriţa-Năsăud şi organizat de Asociaţia Garantat Colibiţa, gândit ca o platformă de dezvoltare a destinaţiei Valea Bârgăului. Această rută nu se limitează doar la componenta culinară, ci reprezintă un demers mai amplu prin care ne propunem să integrăm treptat puncte gastronomice locale, producători, meşteri populari, dar şi trasee de drumeţie, trasee de bike şi alte experienţe active, într-un produs turistic coerent şi atractiv”, a declarat Răzvan Cerceja pentru AGERPRES.

Ce preparate au putut gusta vizitatorii

Punctele gastronomice participante au pregătit un meniu inspirat din bucătăria tradiţională a satelor de pe Valea Bârgăului. Printre preparatele oferite s-au numărat pâinea cosaşului cu brânză, slănină şi cârnaţi, plăcinte, gogoşi, mămăligă în pături cu brânză şi jumări, miel la ceaun, ciulama de ciuperci, balmoş sau zamă de burece cu afumătură.

Pentru că lansarea rutei gastronomice a coincis cu prima zi de Rusalii, gospodinele au pregătit şi preparate specifice acestei sărbători, precum ouă roşii, găluşte (sarmale) cu păsat şi ciolan şi cozonac.

Vizitatorii au avut ocazia să participe la ateliere interactive de preparare a burecelor şi să gătească alături de reprezentanţii punctelor gastronomice locale.

Atmosfera evenimentului a fost completată de momente de folk şi folclor susţinute de artişti locali.