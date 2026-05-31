31 mai 2026, Pets&Cats
Tot mai mulți proprietari de câini le oferă patrupedelor probiotice zilnic / Ce beneficii reale spun specialiștii că pot aduce
FOTO: Magnific
Cuprins
  1. Ce sunt, de fapt, probioticele
  2. În ce situații pot fi utile
  3. Legătura surprinzătoare dintre intestin și comportament
  4. Beneficiile există, dar nu sunt o soluție universală

În ultimii ani, sănătatea intestinală a animalelor de companie a devenit un subiect tot mai discutat. Dacă până nu demult probioticele erau asociate mai ales cu alimentația oamenilor, acum acestea apar tot mai des și în recomandările pentru câini. Proprietarii caută soluții pentru probleme digestive, imunitate sau stări de stres, iar interesul pentru aceste produse a crescut puternic, arată gesundheitstrends.com. Date recente din industria de profil arată că tot mai mulți proprietari includ probioticele în rutina animalelor lor de companie.

Ce sunt, de fapt, probioticele

Probioticele sunt microorganisme vii considerate benefice pentru organism atunci când sunt administrate în cantități adecvate. Rolul lor principal este menținerea echilibrului florei intestinale și susținerea funcționării sistemului digestiv.

La câini, intestinul găzduiește o comunitate complexă de bacterii care influențează digestia, absorbția nutrienților și chiar răspunsul sistemului imunitar. Atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea diferite probleme de sănătate.

În ce situații pot fi utile

Potrivit specialiștilor, probioticele sunt utilizate frecvent pentru susținerea sănătății digestive. Ele sunt asociate cu ameliorarea episoadelor de diaree, reducerea tulburărilor gastrointestinale și refacerea florei intestinale după administrarea antibioticelor. Cercetările arată că anumite tulpini de bacterii benefice pot reduce durata episoadelor de diaree și pot contribui la restabilirea echilibrului microbiotei intestinale.

Unii specialiști discută și despre efecte mai largi. Sunt analizate posibile beneficii asupra sistemului imunitar, inflamației și chiar asupra comportamentului animalelor. Totuși, cercetătorii spun că multe dintre aceste domenii sunt încă studiate.

Legătura surprinzătoare dintre intestin și comportament

Una dintre direcțiile care atrag atenția cercetătorilor este așa-numita axă intestin-creier. Specialiștii spun că microorganismele din intestin și sistemul nervos comunică permanent prin mecanisme complexe. Unele studii citate de experți au sugerat că anumite tulpini probiotice ar putea influența reacțiile la stres și anxietate la câini. În unele observații, animalele au prezentat mai puține manifestări asociate stresului, precum agitația excesivă sau comportamente repetitive.

Medicii veterinari atrag însă atenția asupra unui aspect important. Nu toate produsele disponibile pe piață au aceeași eficiență. Efectele depind de tulpina bacteriană utilizată, dozaj și caracteristicile fiecărui animal. Un produs care funcționează pentru un câine poate avea rezultate diferite la altul.

Specialiștii recomandă alegerea unor produse dezvoltate special pentru câini și, mai ales, consultarea medicului veterinar înainte de introducerea suplimentelor în alimentație.

Beneficiile există, dar nu sunt o soluție universală

Experții spun că probioticele nu reprezintă un tratament miraculos. Ele pot fi un instrument util într-un plan mai amplu de îngrijire, care include alimentație echilibrată, controale medicale regulate și activitate fizică adecvată. Însă în cazul unor probleme persistente precum vărsăturile repetate, diareea cronică sau pierderea în greutate, medicii recomandă consult veterinar și evitarea tratamentelor administrate după recomandări găsite pe internet.

„Cel mai mic chef din lume" ajunge la București. Un hotel din Capitală aduce în premieră experiența culinară „Le Petit Chef": „O experiență diferită de orice altceva disponibil pe piața locală"
Nutriționistă din Japonia: „Oamenii nu consumă suficienți acizi grași omega-3", nutrienți esențiali pentru creier și inimă
Studiu: Dieta keto ar putea proteja creierul împotriva unor boli neurodegenerative
Chec pufos cu mere și scorțișoară, acoperit cu glazură dulce / Perfect pentru micul dejun, cafeaua de după-amiază sau desert
Chef Alex Petricean: „România pierde talente în HoReCa din cauza lipsei educației profesionale" / „Sunt oameni care ajung pe piața muncii fără să cunoască lucruri simple. Asta înseamnă că nu au fost învățați nici la școală, nici în organizațiile în care au lucrat înainte"
