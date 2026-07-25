Creșterea prețurilor la alimente îi obligă pe tot mai mulți americani să recurgă la cardurile de credit pentru cumpărăturile de zi cu zi. Un nou studiu realizat de Urban Institute arată că peste un sfert dintre adulții aflați la vârsta activă au ajuns să se confrunte cu dificultăți în rambursarea datoriilor acumulate pentru cumpărarea alimentelor, pe fondul scumpirilor din ultimii ani, arată Fox Business.

Potrivit cercetării, prețurile alimentelor au crescut cumulat cu 32% în ultimii cinci ani. În aceste condiții, tot mai multe gospodării folosesc cardurile de credit pentru a acoperi cheltuieli care până nu demult erau plătite din veniturile curente.

Studiul arată că 63,2% dintre americanii cu vârste între 18 și 64 de ani au plătit cumpărăturile alimentare cu cardul de credit anul trecut. Problema apare însă după efectuarea plăților. Mai mult de un sfert dintre cei care au folosit cardul pentru alimente au întâmpinat dificultăți în rambursarea sumelor datorate, semn că presiunea costului vieții continuă să afecteze bugetele gospodăriilor.

Tot mai mulți nu reușesc nici măcar plata minimă

Cercetătorii au identificat și o deteriorare a situației financiare în ultimii doi ani. Între 2023 și 2025, ponderea persoanelor care au cumpărat alimente cu cardul de credit și nu au reușit să achite nici măcar plata minimă lunară a crescut de la 7,1% la 8,7%. Autorii studiului consideră că această evoluție este un indicator al accentuării dificultăților financiare în rândul familiilor americane.

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Urban Institute subliniază că alimentele reprezintă una dintre cele mai importante categorii de cheltuieli pentru gospodării. „În ultimii cinci ani, costurile alimentelor au crescut semnificativ. Acest lucru înseamnă că familiile se confruntă în continuare cu prețuri ridicate atunci când merg la cumpărături, iar accesibilitatea alimentelor rămâne o preocupare majoră”, se arată în raport.

Economiștii avertizează că, deși prețurile la carburanți au cunoscut perioade de scădere, lanțurile de aprovizionare și tensiunile comerciale continuă să exercite presiuni asupra costurilor alimentelor. Potrivit estimărilor citate de Fox Business, obiectivul Rezervei Federale de a readuce inflația la 2% ar putea fi atins abia în jurul anului 2028.

Semnal de alarmă pentru economia americană

Creșterea numărului persoanelor care cumpără alimente pe credit este privită de economiști ca un semn al deteriorării situației financiare a unei părți a populației. Atunci când cheltuielile esențiale, precum hrana, sunt finanțate prin împrumuturi, riscul de supraîndatorare crește, mai ales în contextul dobânzilor ridicate la cardurile de credit.

Fenomenul este resimțit în special de familiile din clasa de mijloc, care sunt afectate simultan de scumpirea alimentelor, a locuințelor și a altor cheltuieli de bază.

Deși analiza se referă la Statele Unite, ea ilustrează impactul pe care inflația alimentară îl poate avea asupra comportamentului de consum. Specialiștii atrag atenția că, atunci când gospodăriile ajung să își finanțeze cumpărăturile alimentare prin datorii, presiunea asupra bugetelor familiale poate continua să se acumuleze chiar și după ce ritmul inflației începe să încetinească.