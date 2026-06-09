Județul Buzău își consolidează poziția în elita națională a cultivatorilor de usturoi. Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) a anunțat că sute de fermieri locali au solicitat ajutorul de minimis pentru o suprafață totală de 750 de hectare. Performanța menține județul în topul național, într-un moment în care, la nivel de țară, instabilitatea financiară din ultimii ani a tăiat din elanul multor agricultori, notează Agerpres.

Detaliile programului de sprijin pentru anul 2026

Sesiunea de depunere a cererilor în cadrul programului guvernamental de susținere a producției de usturoi s-a încheiat oficial.

Subvenția: Valoarea sprijinului financiar este de 3.000 de euro pe hectar.

Limita: Ajutorul se acordă pentru o suprafață cumulată de maximum 6 hectare per beneficiar.

Condiția de bază: Pentru a încasa banii, fermierii trebuie să obțină și să valorifice o producție minimă de 3,5 tone pe hectar.

„Au fost depuse cereri pentru 750 de hectare, cu 250 de beneficiari. Anul trecut nu s-a dat ajutorul, acum vor beneficia de un sprijin de 3.000 euro/ha dacă realizează producția minimă. Suntem în primele trei locuri din țară: Buzău, Olt și Botoșani”, a explicat Cosmin Florea, directorul DAJ Buzău.

- articolul continuă mai jos -

„Efectul 2025”: De ce au scăzut suprafețele cultivate

Deși Buzăul rămâne în top, cifrele reflectă o realitate dură: lipsa de predictibilitate a afectat sectorul. Suspendarea sprijinului financiar în cursul anului 2025 a generat neîncredere în rândul agricultorilor, mulți dintre ei reducându-și drastic suprafețele înființate pentru acest sezon din cauza costurilor uriașe de producție.

Emilian Burlacu, cultivator: „Cultura necesită cheltuieli foarte mari. Pentru că anul trecut nu s-au dat banii, anul acesta suprafețele s-au diminuat. Eu am cultivat mai puțin, am coborât de la 10 hectare la doar 4. Orice sprijin e binevenit, dar avem nevoie de continuitate.”

Valentin Jecu, unul dintre marii producători din județ: „Lumea își pierduse interesul din cauza anulării ajutorului, deși sprijinul este vital pentru a putea menține cultura pe toată perioada de vegetație. Totuși, anul acesta precipitațiile au fost mult peste așteptări, ceea ce ne dă speranțe mari pentru o recoltă excelentă.”

Sol unic și gust inconfundabil în Bazinul Râmnicu Sărat-Râmnicelu

Inima producției de usturoi din Buzău pulsează în zona Râmnicu Sărat – Râmnicelu, unde se concentrează cei mai mulți cultivatori din județ. Dincolo de componenta economică, regiunea se mândrește cu o tradiție seculară și cu un profil aromatic unic al legumelor.

Datorită calităților specifice ale solului din această parte a țării, usturoiul de Buzău dezvoltă un gust inconfundabil, dulce-acrișor-iute, complet diferit de cel importat sau cultivat în alte zone geografice.

Următorul pas în derularea programului revine inspectorilor DAJ. În săptămânile următoare vor demara primele controale în teren pentru verificarea culturilor, o a doua etapă de monitorizare urmând să aibă loc la toamnă. Conform calendarului oficial, recoltarea și valorificarea efectivă a producției se vor putea realiza doar după avizul inspectorilor, termenul limită pentru vânzarea mărfii fiind data de 23 noiembrie 2026.