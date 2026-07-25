Reclama unui mare producător de carne din Estonia a provocat scandal / Compania este acuzată de mesaje anti-ruse

O reclamă pentru carne de porc la grătar cu ceapă caramelizată a declanșat o controversă neașteptată în Estonia. Producătorul de carne Rannarootsi este acuzat de o parte a publicului că ar fi folosit în campania sa referințe la războiul din Ucraina și un joc de cuvinte cu conotații jignitoare la adresa rușilor și a comunității rusofone din țară, potrivit tvpworld.

Compania respinge acuzațiile și susține că mesajul publicitar se referea exclusiv la produs. Directorul executiv al Rannarootsi, Karmo Aksel, spune chiar că nu știa că termenul folosit în reclamă are și un sens peiorativ. În ciuda scandalului și a apelurilor la boicot, compania nu intenționează să retragă postarea.

O reclamă la carne, două steaguri ucrainene și fum la orizont

Imaginea publicată de Rannarootsi pe rețelele sociale prezintă doi bărbați care pregătesc carne la grătar pe o plajă. Pe mânecile tricourilor lor apar steaguri ale Ucrainei, iar în depărtare se ridică mai multe coloane de fum.

Produsul promovat este carne de porc pentru grătar cu ceapă caramelizată, iar sloganul campaniei poate fi tradus astfel:

„Grătarul potrivit transformă ceapa amară în una dulce.”

Tocmai combinația dintre imagine și text a declanșat controversa.

De ce cuvântul „ceapă” a provocat scandalul

În limba estonă, „sibul” înseamnă „ceapă”. Însă termenul este folosit și, în anumite contexte, ca apelativ peiorativ pentru ruși și pentru locuitorii rusofoni ai Estoniei.

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Din acest motiv, o parte dintre cei care au văzut reclama au interpretat sloganul împreună cu imaginea celor doi bărbați cu steaguri ucrainene și coloanele de fum din fundal ca pe o aluzie la războiul dintre Rusia și Ucraina.

Contextul vizual a alimentat și mai mult interpretarea. ERR notează că, în ultimele luni, atacurile ucrainene asupra unor ținte din Rusia, inclusiv din regiunile Leningrad și Pskov, aflate în apropierea Estoniei, au fost intens mediatizate. În martie, coloane de fum provenite de la un incendiu produs la portul rusesc Ust-Luga după un atac ucrainean au putut fi observate inclusiv din nord-estul Estoniei.

„Vindeți carne, nu ură etnică”

Reacțiile de pe rețelele sociale au fost puternice și împărțite.

Unii utilizatori au acuzat compania că exploatează tensiunile etnice și războiul pentru a-și promova produsele. Unul dintre mesajele citate de presa estoniană cere companiei să „vândă carne, nu ură etnică”, în timp ce alți utilizatori au descris campania drept rușinoasă sau dezgustătoare.

Au existat însă și numeroase reacții de susținere, inclusiv persoane care au anunțat că vor continua să cumpere produsele Rannarootsi.

Până sâmbătă dimineață, postarea inițială de pe Facebook adunase aproape 18.000 de reacții și aproximativ 4.000 de comentarii.

Controversa a ajuns inclusiv în zona politică. Mihhail Kõlvart, liderul Partidului de Centru din Estonia, a criticat campania și a pus sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de provocări într-un context geopolitic deja tensionat.

Directorul companiei spune că nu știa de dublul sens al cuvântului

Rannarootsi neagă că reclama ar fi fost concepută ca un mesaj anti-rusesc.

Karmo Aksel, directorul executiv al companiei, a declarat pentru ERR că sloganul era legat direct de produs și de unul dintre ingredientele acestuia: ceapa caramelizată.

Acesta susține că a aflat abia după publicarea reclamei că „sibul” poate avea și o conotație negativă.

„Acum sunt mai conștient de asta”, a spus Aksel, precizând că, atunci când campania a fost creată, echipa s-a gândit exclusiv la produs.

În privința coloanelor de fum din imagine, explicația companiei este mai neobișnuită. Aksel spune că vizualul a fost inspirat de imaginile care apar în actuala agendă de știri.

Compania insistă că nu a urmărit să transmită un mesaj împotriva vreunui grup etnic din Estonia.

Reclama nu va fi retrasă

Directorul Rannarootsi a admis totuși că mesajul nu a fost recepționat așa cum și-ar fi dorit compania și că o reclamă mai reușită ar fi putut fi construită diferit.

Rannarootsi nu intenționează însă să șteargă postarea.

„Postarea deja a căpătat o viață proprie. Ce rost ar mai avea să o ștergem acum?”, a declarat Karmo Aksel.

Rannarootsi este unul dintre marii producători de carne din Estonia și produce, printre altele, cârnați, șuncă, bacon și produse pentru grătar. Compania are peste 230 de angajați, iar în primele nouă luni după desprinderea de Maag Group a raportat venituri de 38,1 milioane de euro și un profit net de 4,7 milioane de euro.