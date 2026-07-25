Ritmurile de creștere, coacere și maturare ale principalelor culturi agricole vor fi, în general, normale în perioada 25-31 iulie 2026, în special pe terenurile unde solul dispune de suficientă apă. În zonele afectate de deficit de umiditate, însă, dezvoltarea culturilor prășitoare va încetini, iar plantele pot prezenta îngălbenirea și uscarea prematură a frunzelor, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.

Unde există suficientă apă în sol și unde persistă seceta pedologică

În cazul porumbului neirigat, rezerva de apă din stratul de sol cuprins între 0 și 100 de centimetri se va situa la niveluri satisfăcătoare, apropiate de optim și, izolat, optime în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei, precum și local în sudul, estul și centrul Dobrogei.

Situația este diferită în alte regiuni. Deficite de umiditate în sol, corespunzătoare unei secete pedologice moderate, puternice sau extreme, sunt prognozate în Maramureș, Banat și Crișana, local în nordul și centrul Dobrogei și izolat în nord-estul, sudul și sud-estul Munteniei, centrul și nord-vestul Transilvaniei, centrul, nordul și sudul Moldovei și sudul Olteniei.

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„În condițiile agrometeorologice menționate, ritmurile de creștere, coacere și maturare la speciile de câmp și pomi-viticole vor fi în general normale în cea mai mare parte a zonelor de cultură, îndeosebi pe suprafețele agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului”, arată meteorologii.

În zonele cu deficit de apă, efectele vor deveni însă vizibile asupra plantelor.

„Evoluția fenologică la speciile de prășitoare va fi încetinită, uniformitatea și vigurozitatea plantelor fiind medie și slabă, înregistrându-se o depreciere a stării de vegetație prin îngălbenire și uscare prematură a aparatului foliar, îndeosebi în zilele cele mai calde”, precizează ANM.

Grâul ajunge la finalul recoltării. Cum evoluează floarea-soarelui și porumbul

Grâul de toamnă semănat târziu în zonele depresionare își va definitiva maturitatea deplină, iar lucrările de recoltare vor continua și, în unele zone, se vor încheia.

Floarea-soarelui va parcurge fazele de înflorire, în proporție de 50-100%, și maturitate în ceară, de 30-100%, la nivelul întregii țări. Izolat, în zonele de câmpie, poate începe și maturitatea deplină.

Porumbul se va afla în diferite etape de dezvoltare, în funcție de momentul semănatului și de condițiile pedoclimatice: formarea paniculului (60-100%), înflorire (40-100%), mătăsire (20-100%) și maturitate în lapte (10-80%), aceasta din urmă în special în cazul hibrizilor extratimpurii și timpurii.

Ce se întâmplă cu sfecla de zahăr și cartofii

În principalele bazine de cultură, sfecla de zahăr își va continua alungirea și îngroșarea axei hipocotile, în proporție de 20-100%.

Cartoful pentru consum va parcurge etapele de înflorire și creștere a tuberculilor, în proporție de 30-100%, iar la soiurile de vară se va înregistra și veștejirea vrejilor, în proporție de 10-60%.

Merele, perele și gutuile acumulează zahăr, iar fructele de vară ajung la maturitate

În majoritatea plantațiilor pomicole, speciile semințoase – măr, păr și gutui – se vor afla în fazele de creștere a rodului, acumulare a zahărului și coacere.

În cazul speciilor sâmburoase, precum caisul, piersicul și prunul, vor continua maturarea fructelor și recoltarea.

Vița-de-vie va înregistra creșterea frunzelor și a lăstarilor în cea mai mare parte a podgoriilor. Soiurile timpurii de struguri de masă vor continua creșterea boabelor, iar izolat acestea vor intra deja în faza de maturare.

ANM recomandă continuarea irigațiilor în zonele cu deficit de apă

În zilele fără precipitații, lucrările specifice campaniei agricole de vară – recoltarea, erbicidările, tratamentele fitosanitare și eliberarea terenurilor de resturile vegetale – se vor putea desfășura, în general, în condiții bune.

Specialiștii recomandă efectuarea lucrărilor de întreținere la culturile prășitoare, pomii fructiferi și vița-de-vie, inclusiv combaterea bolilor și dăunătorilor și erbicidările.

În zonele unde se mențin deficite ridicate de umiditate în sol trebuie continuate irigațiile. De asemenea, sunt recomandate recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole de sezon și eliberarea terenurilor de resturile vegetale.

Vremea se încălzește treptat până la sfârșitul lunii iulie

Primele zile ale intervalului 25-31 iulie vor aduce temperaturi sub normele climatologice, după care vremea va intra treptat într-un proces de încălzire în cea mai mare parte a teritoriului agricol.

Temperatura medie zilnică a aerului va fi cuprinsă între 14 și 24°C în primele zile, cu valori cu 1-4°C mai mici decât mediile multianuale. În restul intervalului sunt estimate valori de 18-28°C, apropiate de normele climatologice în toate zonele de cultură.

Temperaturile maxime vor oscila între 21 și 33°C, iar minimele între 7 și 22°C, cele mai scăzute valori fiind posibile în zonele depresionare.

Averse, grindină și vijelii în unele regiuni

Din punct de vedere pluviometric, ANM prognozează ploi locale, inclusiv averse torențiale.

Acestea pot fi însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări temporare ale vântului, izolat cu aspect de vijelie.

Cantitățile de apă acumulate în urma precipitațiilor ar putea fi, în unele zone, importante din punct de vedere agricol.