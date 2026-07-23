Mii de tone de nămol din canalizarea Aradului ajung pe terenurile agricole / Este tratat și oferit gratuit fermierilor pentru fertilizarea solului

Nămolul provenit din canalizarea municipiului Arad și tratat la stația de epurare de lângă oraș este folosit pentru fertilizarea terenurilor agricole din județ. Compania de Apă Arad îl oferă gratuit fermierilor interesați și asigură inclusiv transportul până la terenurile acestora, transmite Agerpres.

Câteva mii de tone de nămol urmează să fie preluate de agricultori în perioada următoare. Compania de Apă Arad avertizează însă că transportul și valorificarea acestuia ar putea provoca temporar mirosuri neplăcute în anumite zone ale municipiului.

Nămolul este transportat gratuit pe terenurile fermierilor

În această perioadă, nămolul provenit de la Stația de Epurare Arad este transportat către terenuri agricole din localitatea Semlac, după ce proprietarii acestora au solicitat colaborarea cu operatorul de apă.

„În această perioadă, nămolul de la Staţia de Epurare Arad este transportat către zonele agricole din localitatea Semlac, ai căror proprietari au depus solicitări de colaborare. Întregul proces este realizat fără costuri pentru agricultori, Compania de Apă Arad asigurând transportul nămolului către terenurile agricole”, a transmis compania.

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Potrivit instituției, utilizarea în agricultură permite transformarea unui produs rezultat în urma procesului de epurare într-o resursă pentru sol.

„Valorificarea nămolului în agricultură reprezintă o practică sustenabilă, prin care un produs rezultat în urma procesului de epurare este transformat într-o resursă utilă pentru sol. Utilizat responsabil, după efectuarea analizelor şi respectarea normelor de mediu, nămolul contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor solului şi la reducerea necesarului de fertilizanţi chimici”, precizează Compania de Apă Arad.

Reprezentanții companiei le-au mulțumit locuitorilor pentru înțelegere și și-au cerut scuze pentru eventualele mirosuri neplăcute care pot apărea temporar în anumite zone ale municipiului.

Programul funcționează din 2013

Compania de Apă Arad a început încă din 2013 un program prin care nămolul rezultat din procesul de epurare este neutralizat și transformat în îngrășământ, apoi oferit gratuit fermierilor interesați.

Cea mai mare cantitate a fost înregistrată în 2017, când din canalizare au fost scoase peste 15.000 de tone de nămol, potrivit Agerpres.