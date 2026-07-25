Salata verde, spanacul și alte verdețuri sunt consumate adesea crude, ceea ce face ca spălarea lor corectă să fie importantă pentru siguranța alimentară. Printre microorganismele care pot contamina aceste alimente se numără E. coli, Listeria, Salmonella și Cyclospora, iar simpla trecere rapidă a frunzelor pe sub apă nu este cea mai bună metodă de curățare, potrivit Tasting Table.

Suprafața neregulată și numeroasele pliuri ale frunzelor pot reține pământ și microorganisme. În plus, unele microorganisme pot adera la suprafața sau țesuturile legumelor.

Nicio metodă de spălare făcută acasă nu garantează eliminarea tuturor contaminanților, însă câțiva pași simpli pot reduce riscul.

Primul este chiar înainte de a atinge salata: spală-te pe mâini.

În cazul salatei sau verzei întregi, frunzele exterioare ar trebui îndepărtate, deoarece sunt cele mai expuse la murdărie și contaminare. Se elimină și frunzele din interior care sunt deteriorate sau rupte.

Nu doar clăti frunzele. Freacă-le ușor sub apă

După îndepărtarea frunzelor deteriorate, verdețurile se țin sub jet de apă rece, iar suprafața lor se freacă delicat cu mâinile pentru îndepărtarea murdăriei și a altor reziduuri.

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Este important ca apa să ajungă și în pliurile și zonele mai greu accesibile ale frunzelor.

Spălarea ar trebui făcută înainte de tăiere. Cu alte cuvinte, nu toca salata și abia apoi o spăla.

Pentru un plus de textură, poate fi folosită și apă cu gheață, care ajută frunzele să rămână crocante.

Spanacul și frunzele delicate pot fi spălate într-un bol

În cazul verdețurilor mai fragile, precum spanacul, care se pot deteriora dacă sunt manipulate prea mult sub jetul de apă, frunzele pot fi introduse într-un bol curat cu apă, iar apoi uscate cu grijă.

Chiuveta de bucătărie nu este însă cea mai bună alegere pentru înmuierea lor. Microorganismele rămase pe suprafața acesteia pot ajunge pe alimente.

După spălare, frunzele pot fi uscate într-o centrifugă pentru salată sau așezate pe prosoape de hârtie și tamponate delicat.

Salata gata pentru consum nu trebuie spălată din nou

O regulă diferită se aplică salatelor ambalate care au fost deja spălate înainte de comercializare.

Dacă pe ambalaj apar mențiuni precum „gata pentru consum”, „spălată de trei ori” sau „nu necesită spălare”, produsul poate fi consumat direct și nu este necesar să fie spălat din nou.

Când este cel mai bine să speli salata

Ideal este ca verdețurile să fie spălate cât mai aproape de momentul în care urmează să fie consumate sau gătite.

Dacă sunt spălate înainte de depozitare și rămân umede, excesul de apă poate favoriza alterarea și dezvoltarea microorganismelor.

În frigider, verdețurile trebuie păstrate la aproximativ 4°C sau mai puțin și separat de carne crudă, pește și fructe de mare sau carne de pasăre, pentru a evita contaminarea încrucișată.