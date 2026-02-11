Prețurile cerealelor au intrat sub presiune la începutul lunii februarie, pe fondul creșterii temperaturilor în Europa, Statele Unite și regiunea Mării Negre, dar și al diminuării temerilor legate de eventuale pierderi de producție cauzate de îngheț. Piețele au reacționat atât la evoluțiile meteo, cât și la noile date privind starea culturilor și nivelurile de producție estimate pentru sezonul 2025/2026, conform publicației Agrarheute.

Săptămâna trecută, prețurile cerealelor au închis semnificativ mai jos, iar tranzacțiile din debutul acestei săptămâni au început tot în ritm negativ. Creșterea temperaturilor a generat presiune de vânzare în special pe piața grâului. Informațiile venite din zonele ucrainene cultivate cu grâu de iarnă au contribuit, la rândul lor, la calmarea piețelor, în contextul în care valul de frig extrem care a afectat Ucraina și Rusia pare să se retragă din principalele regiuni agricole.

În estul Ucrainei, temperaturile au coborât anterior sub minus 20 de grade Celsius, iar stratul de zăpadă a fost redus, spre deosebire de situația din Rusia. În Statele Unite, pentru luna februarie sunt prognozate temperaturi mai blânde, iar topirea zăpezii de la finalul lunii ianuarie a dus la o îmbunătățire semnificativă a umidității solului. În acest context, îngrijorările legate de posibile pierderi majore de recoltă cauzate de îngheț, atât în SUA, cât și în Ucraina, s-au diminuat considerabil.

Totuși, evaluările în scădere ale recoltelor din regiunile americane cultivate cu grâu de iarnă indică faptul că seceta ar putea deveni o problemă importantă în SUA. În Rusia, la începutul lunii februarie, 97% dintre culturile de iarnă se aflau într-o stare normală, comparativ cu 87% în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit vicepremierului rus Dmitri Patrușev. Aproximativ 20 de milioane de hectare au fost însămânțate cu culturi de iarnă pentru recolta din 2026.

Conform monitorizării prețurilor realizate de analiștii SovEcon, prețurile de export pentru grâul rusesc cu 12,5% proteină au crescut până la finalul lunii ianuarie cu 1 dolar, ajungând la 229–231 de dolari pe tonă FOB, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2025. Săptămâna trecută, Egiptul a achiziționat cel puțin două transporturi de grâu ucrainean la prețuri cuprinse între 245 și 250 de dolari pe tonă C&F, potrivit comercianților, și a comandat recent mai multe livrări de grâu francez.

Pe piața europeană, prețurile grâului au revenit la minimele anterioare. Aprecierea cursului euro/dolar peste pragul de 1,1800 a amplificat vineri marcările de profit pe contractele futures de grâu și porumb de la Euronext. Grâul continuă să fie mai volatil decât porumbul. După ce prețurile grâului cu livrare în martie 2026 au crescut timp de o săptămână, acestea au scăzut brusc vineri, pierzând 3,50 euro pe tonă. La un preț de închidere de 190 de euro pe tonă, grâul a revenit la nivelul anterior.

Concurența internațională și nevoia de competitivitate la export continuă să influențeze piața europeană a grâului. Din punct de vedere meteorologic, valurile severe de frig care au afectat simultan Europa, Statele Unite, Canada și bazinul Mării Negre sunt înlocuite de temperaturi peste medie. Așteptata diminuare a frigului în emisfera nordică, în lipsa unor noi evoluții majore pe piață, a determinat noi marcări de profit. Comercianții recurg și la vânzări tehnice, în așteptarea raportului lunar privind estimările globale de ofertă și cerere, publicat de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite, cunoscut sub denumirea WASDE, care urmează să fie prezentat marți.

Potrivit Statistics Canada, stocurile de cereale din Canada au ajuns la 22 de milioane de tone, cel mai ridicat nivel din ultimii 11 ani. În contextul disponibilităților ridicate de grâu și porumb la începutul celei de-a doua jumătăți a sezonului, când producțiile din emisfera sudică completează oferta din emisfera nordică, rezultatele licitațiilor în desfășurare și activitatea de export rămân factori esențiali pentru evoluția pieței.

În luna februarie, FAO a revizuit în creștere estimarea privind producția mondială de cereale pentru sezonul 2025/2026 cu 19,9 milioane de tone, până la 3.023 de milioane de tone, invocând recolte bune în Argentina, Canada și Uniunea Europeană. Prognoza pentru producția globală de grâu a fost majorată cu 7,3 milioane de tone, până la 834,7 milioane de tone.

Pe piața porumbului, prețurile de la Euronext au scăzut, ajungând la niveluri similare cu cele ale grâului. Principalii factori sunt condițiile meteo îmbunătățite din Brazilia și Argentina. Estimările privind recolta de porumb din America de Sud sunt urmărite cu atenție înainte de publicarea raportului Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite. Analiștii se așteaptă ca producția de porumb a Braziliei să fie revizuită în creștere cu aproximativ un milion de tone, la 132 de milioane de tone. Bursa de cereale din Buenos Aires raportează, la rândul ei, o recoltă record în Argentina, de 57 de milioane de tone, cu opt milioane de tone peste nivelul anului anterior. Procentul porumbului argentinian evaluat ca fiind „normal” până la „excelent” a urcat la 87%, față de 86% în săptămâna precedentă și 85% anul trecut.

Pe segmentul oleaginoaselor, prețurile rapiței și-au continuat tendința ascendentă, urmând îndeaproape evoluția boabelor de soia de la Chicago. Comparativ cu cerealele, rapița a înregistrat o performanță mai bună, susținută de ritmul lent al importurilor în Europa și de creșterea cotațiilor la soia. Contractul cu livrare în martie se apropie din nou de pragul de 480 de euro pe tonă, în timp ce contractul pentru mai 2026 a atins 485,75 euro pe tonă, cel mai ridicat nivel de la finalul lunii iulie.

Rapița beneficiază, la fel ca alte oleaginoase, de declarațiile recente ale lui Donald Trump, care a menționat posibile vânzări de 20 de milioane de tone de soia americană către China în acest sezon. În urma acestor afirmații, prețurile boabelor de soia de la Chicago au crescut cu 4,35% în doar două zile de tranzacționare. În același timp, se așteaptă ca USDA să majoreze, în raportul său de marți, estimarea privind recolta de soia a Braziliei, ca urmare a precipitațiilor abundente din principalele regiuni agricole. Producția braziliană ar putea crește cu unul până la două milioane de tone, față de nivelul actual estimat la 178 de milioane de tone.