Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim (agrometeo)

Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă, pe adâncimea de sol 0-100 centimetri, se va încadra în următoarele zile în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim şi optime, în cea mai mare parte a zonelor de cultură, excepţie făcând nord-vestul Banatului şi vestul Crişanei, unde, izolat, conţinutul de apă din sol va prezenta valori scăzute, potrivit prognozei speciale emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ca urmare, atât la speciile de rapiţă, orz şi grâu de toamnă, cât şi la cele pomi-viticole se va continua repausul biologic, la nivelul întregii ţări.

De asemenea, în semănăturile efectuate în epoca optimă, viabilitatea nodului de înfrăţire nu va fi afectată de scăderea temperaturilor minime negative din aer, îndeosebi pe terenurile unde plantele vor fi protejate de existenţa stratului de zăpadă. Totodată, pe suprafeţele fără strat protector de zăpadă, atât în culturile semănate în epoca optimă, cât şi în cele tardive, plantele vor fi expuse frigului, fiind în continuare afectate parţial prin brunificări şi arsuri (necroze) ale vârfului frunzelor.

În funcţie de data semănatului, la orzul şi grâul de toamnă se vor menţine fazele de răsărire (75-100%), precum şi formare a frunzei a treia şi înfrăţire (10-100%).

Rapiţa înfiinţată în epoca optimă se va afla la înfrunzire (7-12 frunze), uniformitatea şi vigurozitatea culturilor fiind pe ansamblu bună şi medie, respectiv medie şi slabă pe suprafeţele agricole unde s-a produs deprecierea aparatului foliar (frunze îngheţate parţial sau total) în zilele geroase din intervalele precedente.

În majoritatea plantaţiilor, pomii fructiferi şi viţa-de-vie îşi vor continua repausul vegetativ, speciile fiind pe ansamblu bine adaptate la condiţiile de iernare.

“În zilele cu precipitaţii, lucrările agricole de sezon vor fi întrerupte temporar”, se arată în prognoza ANM pentru perioada 17 – 23 ianuarie.

Specialiştii recomandă: efectuarea lucrărilor de întreţinere în plantaţiile pomicole şi viticole; controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilităţii plantelor la culturile de toamnă, precum şi a mugurilor de rod la pomii fructiferi şi viţa-de-vie; transportul îngrăşămintelor organice în câmp.

În această perioadă va predomina o vreme mai rece decât în mod obişnuit la nivelul întregii ţări, chiar geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între -16 – minus 1 grad, valori mai scăzute cu 1 – 9 grade în raport cu mediile multianuale, în toate zonele de cultură.

Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între -14 – 3 grade, pe întreg teritoriul agricol.

Temperatura minimă a aerului se va încadra între -18 – minus 4 grade în toată ţara, producându-se îngheţ la sol.

Se întrevăd precipitaţii sub formă de ninsoare în majoritatea zonelor de cultură, reduse cantitativ, acestea fiind însoţite de intensificări temporare ale vântului. De asemenea, vor fi condiţii de producere a ceţii, asociată cu depunere de chiciură.