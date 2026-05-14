Procesatorii de făină și importatorii de grâu din Asia au reluat achizițiile după mai bine de două luni de pauză, pe fondul temerilor privind reducerea livrărilor globale, provocate de seceta severă din SUA și de efectele fenomenului El Nino, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Săptămâna trecută, cumpărătorii din Indonezia, al doilea mare importator mondial de grâu, au semnat acorduri pentru achiziția a cel puțin 150.000 de tone de grâu din zona Mării Negre, cu livrare în iulie.

În același timp, cumpărătorii din Thailanda au rezervat aproximativ 125.000 de tone de grâu din SUA, au declarat pentru Reuters traderi din Singapore.

Traderii spun că și importatorii din Malaysia și Vietnam analizează noi achiziții.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat transporturile

Revenirea cumpărătorilor pe piață vine după o perioadă în care mulți importatori au evitat achizițiile, în contextul războiului din Iran.

Conflictul a dus la creșterea costurilor de transport și la perturbarea fluxurilor comerciale.

„Cumpărătorii au aşteptat mult timp stabilizarea costurilor de transport şi atenuarea creşterii preţurilor. Preţurile au crescut semnificativ şi nu există semne că s-ar încheia conflictul din Orientul Mijlociu”, a declarat unul dintre traderii citați de Reuters.

Seceta din SUA și El Nino pun presiune pe piața globală

Temerile privind reducerea producției mondiale au dus anul acesta la o creștere de peste 30% a prețurilor grâului la Bursa din Chicago, cel mai mare avans anual din 2010.

Statele Unite se confruntă cu randamente mai scăzute din cauza secetei severe, iar Departamentul american al Agriculturii (USDA) a avertizat că fermierii americani ar putea înregistra în 2026 cea mai mică producție de grâu din 1972.

În același timp, fenomenul El Nino ar putea afecta în a doua parte a anului culturile agricole din Asia și Australia.

USDA estimează că producția mondială de grâu va ajunge în sezonul 2026/2027 la 819,1 milioane de tone, cu aproape 25 de milioane de tone mai puțin decât în sezonul precedent.

Grâul din zona Mării Negre rămâne cel mai ieftin

Potrivit traderilor, grâul din zona Mării Negre continuă să fie cea mai competitivă opțiune pentru cumpărătorii asiatici.

„Cumpărăm grâu care va fi livrat în iulie-august, iar cel din zona Mării Negre este deocamdată cel mai ieftin”, a declarat un director responsabil de achiziții în Asia de Sud-Est.

Grâul din zona Mării Negre, cu un conținut de proteine de 11,5%, a fost vândut în Indonezia la aproximativ 280 de dolari pe tonă, cost și navlu inclus.

În schimb, grâul australian a ajuns la 305-310 dolari pe tonă.

Traderii nu văd încă semne de panică

În ciuda creșterii prețurilor, traderii spun că piața nu se confruntă încă cu un deficit major.

„Nu vedem semne de panică, nu va exista un deficit real de grâu pe plan global în următoarele patru-cinci luni, dar fermierii ştiu că se va reduce aprovizionarea în următoarele şase-opt luni”, a declarat un broker din Sydney.

Potrivit traderilor, stocurile încă ridicate și perspectivele unei recolte bune în Rusia contribuie momentan la temperarea pieței.