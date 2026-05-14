În această dimineață, Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a convocat o videoconferință cu conducerea APIA, precum și cu centrele județene și direcțiile tehnice ale Agenției.

Scopul întâlnirii a fost urgentarea și eficientizarea plății subvențiilor destinate agriculturii.

„În cele 18 zile de la începutul mandatului, am asigurat cadrul juridic și suportul bugetar necesare pentru finalizarea plăților. La zece zile de la începerea autorizării plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) din sectorul vegetal și zootehnic, gradul de autorizare a depășit 55% din suma totală. În ceea ce privește plățile directe finanțate din fonduri europene FEGA, procentul de autorizare a depășit 90%”, a transmis ministrul pe site-ul său de pe Facebook.

Se cere mai multă eficiență

Tanczos Barna mai precizează și că a solicitat conducerii APIA și secretarului de stat Florin Dumitru „mai multă eficiență și soluții operative”. Principalul obiectiv al ministrului este ca centrele județene să poată finaliza, într-un termen cât mai scurt, dosarele de plată și să poată prelua toate cererile fermierilor aferente Campaniei 2026, în termenul stabilit.

Șeful MADR a atenționat și că „compania care asigură dezvoltarea sistemului informatic, împreună cu conducerea APIA, are obligația de a asigura cadrul instituțional și suportul tehnic necesare pentru ca plata tuturor formelor de sprijin aflate în proces de autorizare să se desfășoare fără întârzieri”.