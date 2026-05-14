Tanczos Barna cere urgentarea procesării dosarelor de plată a subvențiilor

14 mai 2026, Agribusiness
Tanczos Barna cere urgentarea procesării dosarelor de plată a subvențiilor
Sursa foto: Facebook Tanczos Barna
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

În această dimineață, Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a convocat o videoconferință cu conducerea APIA, precum și cu centrele județene și direcțiile tehnice ale Agenției.
Scopul întâlnirii a fost urgentarea și eficientizarea plății subvențiilor destinate agriculturii.

„În cele 18 zile de la începutul mandatului, am asigurat cadrul juridic și suportul bugetar necesare pentru finalizarea plăților. La zece zile de la începerea autorizării plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) din sectorul vegetal și zootehnic, gradul de autorizare a depășit 55% din suma totală. În ceea ce privește plățile directe finanțate din fonduri europene FEGA, procentul de autorizare a depășit 90%”, a transmis ministrul pe site-ul său de pe Facebook.

Se cere mai multă eficiență

Tanczos Barna mai precizează și că a solicitat conducerii APIA și secretarului de stat Florin Dumitru „mai multă eficiență și soluții operative”. Principalul obiectiv al ministrului este ca centrele județene să poată finaliza, într-un termen cât mai scurt, dosarele de plată și să poată prelua toate cererile fermierilor aferente Campaniei 2026, în termenul stabilit.

Șeful MADR a atenționat și că „compania care asigură dezvoltarea sistemului informatic, împreună cu conducerea APIA, are obligația de a asigura cadrul instituțional și suportul tehnic necesare pentru ca plata tuturor formelor de sprijin aflate în proces de autorizare să se desfășoare fără întârzieri”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
14 mai
Uniunea Europeană oprește importurile de carne de vită din Brazilia / Decizia vine după scandalul cărnii tratate cu hormoni interziși în UE
Uniunea Europeană oprește importurile de carne de vită din Brazilia / Decizia vine după scandalul cărnii tratate cu hormoni interziși în UE
Agribusiness
13 mai
Agricultura europeană folosește din nou mai multe pesticide / Franța, Spania și Germania domină piața din Uniunea Europeană / România rămâne sub nivelul din 2011
Agricultura europeană folosește din nou mai multe pesticide / Franța, Spania și Germania domină piața din Uniunea Europeană / România rămâne sub nivelul din 2011
Agribusiness
13 mai
750 de fermieri din Buzău care au accesat fondurile pentru culturi în spații protejate, susțin că producția de tomate este afectată de vremea nefavorabilă
750 de fermieri din Buzău care au accesat fondurile pentru culturi în spații protejate, susțin că producția de tomate este afectată de vremea nefavorabilă
Agribusiness
13 mai
Un gigant agricol cu sute de mii de hectare a fost naționalizat în Rusia, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra mediului de afaceri / Proprietarul este în arest
Un gigant agricol cu sute de mii de hectare a fost naționalizat în Rusia, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra mediului de afaceri / Proprietarul este în arest
Agribusiness
12 mai
Dispariția insectelor amenință securitatea alimentară globală: cercetătorii avertizează asupra riscului de deficit de vitamine și foamete
Dispariția insectelor amenință securitatea alimentară globală: cercetătorii avertizează asupra riscului de deficit de vitamine și foamete