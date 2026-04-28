Ciorile distrug culturile de porumb abia răsărite: fermierii cer soluții, dar păsările sunt protejate prin lege

Fermieri din mai multe zone ale țării semnalează pierderi semnificative după ce ciorile smulg porumbul imediat după răsărire. Problema este amplificată de lipsa unor soluții eficiente, în condițiile în care păsările sunt protejate prin lege.

În Giulvăz, un agronom a atras atenția asupra situației după ce culturile de porumb, răsărite uniform, au fost distruse în scurt timp, potrivit Libertatea.

„Cât de bine știe cioara unde-i bobul de porumb, la fix. Deci nu ratează niciunul”, a declarat Alexander Degianski într-un videoclip publicat online.

Păsările, protejate, dar problematice pentru agricultură

Fermierii spun că situația este dificilă, deoarece ciorile sunt considerate specie protejată, iar intervențiile sunt limitate.

„Acum cioara este monument al naturii, înainte vânătorii primeau cartușe să vâneze ciorile, dar din păcate pe lângă toate necazurile și secetă mai avem încă unul pe cap”, a explicat agronomul.

Pagube raportate în mai multe județe

Problema nu este izolată. Fermieri din diverse zone ale țării spun că se confruntă cu situații similare, pe care le semnalează inclusiv pe rețelele sociale.

„Și la noi e aceeași poveste. Ciorile ne distrug porumbul an de an. De la cultură răsărită exemplar, ajungem să întoarcem cultura, cu speranța că a doua oară va fi mai bine! Am făcut și sesizări către autorități, dar încă nu vedem nicio măsură concretă”, a scris un agricultor din județul Timiș.

În Caraș-Severin, un alt fermier spune că a fost nevoit să semene de trei ori în același an.

La Gottlob, ciorile sunt considerate „inamicul numărul 1” pentru cultivatorii de lubenițe și legume. Un producător de porumb afirmă că a pierdut trei hectare de cultură, iar alți fermieri reclamă pagube similare.

Agricultorii cer măsuri

Situația vine într-un context deja dificil pentru agricultură, marcat de secetă și costuri ridicate. Fermierii cer autorităților să identifice soluții pentru limitarea pagubelor și protejarea culturilor.