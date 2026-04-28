Ciorile distrug culturile de porumb abia răsărite: fermierii cer soluții, dar păsările sunt protejate prin lege

28 apr. 2026, Articole / Reportaje
Foto Unsplash

Fermieri din mai multe zone ale țării semnalează pierderi semnificative după ce ciorile smulg porumbul imediat după răsărire. Problema este amplificată de lipsa unor soluții eficiente, în condițiile în care păsările sunt protejate prin lege.

În Giulvăz, un agronom a atras atenția asupra situației după ce culturile de porumb, răsărite uniform, au fost distruse în scurt timp, potrivit Libertatea.

„Cât de bine știe cioara unde-i bobul de porumb, la fix. Deci nu ratează niciunul”, a declarat Alexander Degianski într-un videoclip publicat online.

Păsările, protejate, dar problematice pentru agricultură

Fermierii spun că situația este dificilă, deoarece ciorile sunt considerate specie protejată, iar intervențiile sunt limitate.

„Acum cioara este monument al naturii, înainte vânătorii primeau cartușe să vâneze ciorile, dar din păcate pe lângă toate necazurile și secetă mai avem încă unul pe cap”, a explicat agronomul.

Pagube raportate în mai multe județe

Problema nu este izolată. Fermieri din diverse zone ale țării spun că se confruntă cu situații similare, pe care le semnalează inclusiv pe rețelele sociale.

„Și la noi e aceeași poveste. Ciorile ne distrug porumbul an de an. De la cultură răsărită exemplar, ajungem să întoarcem cultura, cu speranța că a doua oară va fi mai bine! Am făcut și sesizări către autorități, dar încă nu vedem nicio măsură concretă”, a scris un agricultor din județul Timiș.

În Caraș-Severin, un alt fermier spune că a fost nevoit să semene de trei ori în același an.

La Gottlob, ciorile sunt considerate „inamicul numărul 1” pentru cultivatorii de lubenițe și legume. Un producător de porumb afirmă că a pierdut trei hectare de cultură, iar alți fermieri reclamă pagube similare.

Agricultorii cer măsuri

Situația vine într-un context deja dificil pentru agricultură, marcat de secetă și costuri ridicate. Fermierii cer autorităților să identifice soluții pentru limitarea pagubelor și protejarea culturilor.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
28 apr.
Studiu: Reducerea substanțelor active autorizate în UE poate afecta producția agricolă și balanța comercială a României / „Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică”
Studiu: Reducerea substanțelor active autorizate în UE poate afecta producția agricolă și balanța comercială a României / „Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică”
Articole / Reportaje
28 apr.
Prețul sângeros al perfecțiunii/ Partea întunecată a gastronomiei de lux, de la Noma la elitele românești
Prețul sângeros al perfecțiunii/ Partea întunecată a gastronomiei de lux, de la Noma la elitele românești
Articole / Reportaje
28 apr.
Prețul cu care se vinde un kilogram de cireșe într-o piață din Sibiu / Vânzătoare: „Au luat pofticioșii”
Prețul cu care se vinde un kilogram de cireșe într-o piață din Sibiu / Vânzătoare: „Au luat pofticioșii”
Articole / Reportaje
28 apr.
VIDEO | Sandvișuri simple și castraveți murați: meniul ales pentru vizita Regelui Charles III la Washington
VIDEO | Sandvișuri simple și castraveți murați: meniul ales pentru vizita Regelui Charles III la Washington
Articole / Reportaje
28 apr.
Covasna: apă îmbuteliată pentru locuitorii din Târgu Secuiesc afectați de contaminarea rețelei
Covasna: apă îmbuteliată pentru locuitorii din Târgu Secuiesc afectați de contaminarea rețelei

Cele mai noi articole

21 de tipuri de pește ușor de gătit / Ghidul complet: cum îl alegi și care sunt cele mai sănătoase opțiuni, potrivit specialiștilor
21 de tipuri de pește ușor de gătit / Ghidul complet: cum îl alegi și care sunt cele mai sănătoase opțiuni, potrivit specialiștilor
Acordul UE-Mercosur/ Interviu cu Ambasadorul Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araújo: „Este o șansă reală, mai ales pentru exporturile românești industriale și produsele agricole”
Acordul UE-Mercosur/ Interviu cu Ambasadorul Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araújo: „Este o șansă reală, mai ales pentru exporturile românești industriale și produsele agricole”
Județul Dâmbovița, pe primul loc în România la producția de legume, fructe și ouă/ Fermierii din Lungulețu refuză apa gratuită pentru irigații, după ce anul trecut au protestat în stradă
Județul Dâmbovița, pe primul loc în România la producția de legume, fructe și ouă/ Fermierii din Lungulețu refuză apa gratuită pentru irigații, după ce anul trecut au protestat în stradă
Cină anti-inflamatorie, bogată în proteine, foarte utilă dacă vrei să slăbești: Orzo cu pui, legume și ierburi aromatice
Cină anti-inflamatorie, bogată în proteine, foarte utilă dacă vrei să slăbești: Orzo cu pui, legume și ierburi aromatice
VIDEO | Seafood Barcelona 2026, locul unde se întâlnesc pasionații de pește și fructe de mare/ Costin Cuzdrioreanu (COSTIANA): E o bună ocazie să afli de la crema producătorilor de pește și fructe de mare care sunt ultimele tendințe
VIDEO | Seafood Barcelona 2026, locul unde se întâlnesc pasionații de pește și fructe de mare/ Costin Cuzdrioreanu (COSTIANA): E o bună ocazie să afli de la crema producătorilor de pește și fructe de mare care sunt ultimele tendințe