Uniunea Europeană a decis să oprească importurile de carne de vită și carne de pasăre din Brazilia, după apariția unor informații privind utilizarea hormonilor de creștere interziși în producția destinată pieței europene. Potrivit publicației germane Agrarheute, anchetele și controalele recente au ridicat semne serioase de întrebare privind respectarea standardelor europene de către o parte dintre producătorii brazilieni de carne.

Controversele au pornit după apariția unor informații potrivit cărora pe piața europeană ar fi ajuns zeci de tone de carne de vită provenită din Brazilia și tratată cu estradiol, un hormon de creștere interzis în Uniunea Europeană. Potrivit organizației Deutsche Umwelthilfe, peste 62 de tone de carne braziliană suspectată că ar proveni din animale tratate cu hormoni au ajuns în mai multe state europene, inclusiv în Germania și Italia.

Estradiolul este utilizat în unele sisteme de creștere intensivă pentru accelerarea îngrășării bovinelor. În Uniunea Europeană, folosirea hormonilor de creștere în producția de carne este interzisă de peste 40 de ani, din cauza suspiciunilor privind efectele asupra sănătății.

Critici dure la adresa controalelor europene

Cazul a alimentat criticile privind eficiența controalelor aplicate importurilor agroalimentare din afara Uniunii Europene. Landwirtschaftskammer Oberösterreich a acuzat existența unor deficiențe majore în verificarea produselor importate și a cerut controale mai stricte pentru carnea provenită din state care folosesc standarde diferite față de cele europene.

Reprezentanții organizației au susținut că fermierii europeni sunt obligați să respecte reguli stricte privind utilizarea antibioticelor și hormonilor, în timp ce produsele importate nu sunt întotdeauna verificate la același nivel.

Și organizațiile de mediu au criticat sistemul actual de control. Deutsche Umwelthilfe a avertizat că problema ar demonstra vulnerabilități importante ale mecanismelor europene de verificare a lanțurilor de aprovizionare.

Scandalul reaprinde disputa privind acordul Mercosur

Subiectul a reaprins și controversele legate de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, din care face parte și Brazilia. Mai multe organizații agricole europene susțin de ani de zile că acordul ar putea crește presiunea asupra fermierilor europeni prin importuri mai ieftine produse în condiții diferite de cele impuse în UE.

Criticii acordului afirmă că producătorii sud-americani beneficiază de reguli mai permisive privind utilizarea hormonilor, antibioticelor și anumitor substanțe fitosanitare. În schimb, susținătorii acordului comercial spun că acesta ar putea aduce beneficii economice importante și că standardele europene trebuie impuse prin controale mai eficiente, nu prin blocarea comerțului.

Brazilia este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de carne

Brazilia este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de carne de vită și carne de pasăre. Țara livrează volume importante către Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Sectorul brazilian al cărnii a mai fost implicat în trecut în controverse legate de standardele sanitare și trasabilitatea produselor exportate. Autoritățile europene nu au anunțat încă durata exactă a restricțiilor și nici amploarea completă a măsurilor aplicate importurilor braziliene. Totuși, cazul ar putea duce la intensificarea controalelor asupra produselor agroalimentare provenite din afara Uniunii Europene.