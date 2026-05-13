Sectorul legumicol din Buzău primește o gură de oxigen prin programul de ajutor de minimis, însă natura a pus piedici fermierilor la început de an. Deși 750 de legumicultori au accesat fondurile pentru culturi în spații protejate, temperaturile scăzute și lipsa soarelui au diminuat primele recolte de roșii, relatează Agerpres.

Subvenții mai consistente și o plajă largă de culturi

Potrivit Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău, programul din acest an a venit cu noutăți importante pentru fermieri. Spre deosebire de anii precedenți, sprijinul nu s-a limitat doar la tomate, ci a acoperit o gamă variată de legume: castraveți, ardei, salată, ceapă verde sau spanac.

Detalii financiare și tehnice

Valoarea sprijinului: 1,5 euro/mp (echivalentul a 1.500 euro pentru fiecare 1.000 mp cultivați).

Suprafața eligibilă: Minimum 1.000 mp, fără o limită maximă restrictivă, fiind plătite integral suprafețele acoperite de culturi (până la peste 1,5 hectare).

Scop: Consolidarea fermelor autohtone și creșterea prezenței legumelor românești pe piață.

„Avem o marfă proaspătă și de o calitate foarte bună pe piață. Plătim toată suprafața acoperită de culturi în spații protejate, ceea ce îi ajută direct pe cei 750 de fermieri înscriși”, a explicat Cosmin Florea, directorul DAJ Buzău.

Trei luni de ceață și polenizare deficitară

În ciuda banilor primiți, lupta cu clima a fost dificilă. Legumicultorii care au plantat extratimpuriu, încă din luna decembrie, s-au lovit de o iarnă atipică, marcată de episoade lungi de ceață și temperaturi scăzute.

Fermierul Mircea Tatu explică impactul fenomenelor meteo asupra producției:

Lipsa luminii: Cele trei luni de ceață au afectat dezvoltarea plantelor.

Polenizarea: Primele roduri au fost slabe, deoarece temperaturile mici au împiedicat activitatea bondarilor și producerea polenului.

Întârzieri: Deși acum producția a intrat în ritm normal, primele recolte au fost cantitativ sub așteptări (aproximativ o tonă pe ferma citată).

Prețurile din piață și importanța ajutorului de stat

În prezent, roșiile românești de Buzău se vând la prețuri cuprinse între 25 și 35 de lei pe kilogram. Producătorii recunosc că, fără acest ajutor de minimis, care anul acesta a fost mai consistent, supraviețuirea economică a fermelor ar fi fost pusă în pericol de costurile mari de producție și de recolta inițială slabă.

Plățile către fermieri urmează să fie efectuate după finalizarea tuturor verificărilor în teren, asigurând astfel fluxul de numerar necesar pentru continuarea lucrărilor agricole de sezon.