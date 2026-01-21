Companiile ruseşti ar trebui să înfiinţeze în străinătate fabrici de prelucrare a alimentelor, cu sprijin guvernamental, a afirmat miercuri ministrul Agriculturii, Oksana Lut, o mişcare menită să revitalizeze încetinirea exporturilor agricole ale ţării, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Rusia este cel mai mare exportator mondial de grâu, dar creşterea exporturilor de cereale a încetinit anul trecut, în urma secetei din zona Mării Negre şi a preţurilor scăzute la nivel global, ceea ce face mai puţin profitabilă cultivarea grâului.

Aceste evoluţii au provocat dubii privind ţinta preşedintelui Vladimir Putin de a majora exporturile de produse agricole cu 50% până în 2030, ceea ce i-a determinat pe oficiali să ia în considerare strategii de investiţii şi să bazeze mai puţin pe livrările de materii prime.

“Nu va mai fi posibil să obţii pur şi simplu parteneriate cu ţări doar prin livrarea de materii prime. De aceea trebuie să implementăm un program de investiţii”, a declarat Lut la o conferinţă a producătorilor de lactate, care are loc la Moscova.

Unele firme ruseşti au început să înfiinţeze în străinătate unităţi unde macină făină. Recent, Guvernul a discutat ideea şi sunt necesare proiecte pilot pentru a implementa aceste proiecte, a adăugat ministrul Agriculturii.

În actualul sezon de marketing (care se încheie în 30 iunie 2026), Rusia intenţionează să exporte între 53 şi 55 milioane tone cereale. Anul trecut, Rusia a exportat 53 milioane tone cereale, inclusiv 44 milioane tone de grâu.