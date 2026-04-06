Crescătorii de ovine și caprine din Bulgaria se confruntă cu dificultăți similare celor din România. Aceștia reclamă atât creșterea costurilor de producție pentru carnea de miel, cât și presiunea exercitată de importurile ilegale, uneori chiar din România, care afectează tot mai vizibil piața, potrivit MEDIAFAX.

Scumpirile din ultimii ani au dus la majorarea prețului cărnii de miel, cu efect direct asupra consumului. Pe fondul costurilor tot mai ridicate, vânzările sunt în scădere, iar fermierii vorbesc despre un declin al pieței.

Situația este confirmată și de crescătorii bulgari, citați de actualno.com, care semnalează o criză accentuată în sector. Importurile ilegale și creșterea accelerată a prețurilor sunt principalele probleme invocate.

Pentru perioada Paștelui, prețul cărnii de miel în Bulgaria ar putea ajunge la 14-15 euro pe kilogram, ușor peste nivelul anilor trecuți. Reprezentanții sectorului atrag însă atenția asupra unui prag critic: orice depășire a nivelului de 16-17 euro pe kilogram ar putea reduce semnificativ consumul.

Președintele Asociației Naționale de Creștere a Oilor și Caprelor din Bulgaria explică existența unui plafon psihologic al prețului: 14-15 euro pe kilogram este încă acceptabil pentru consumatori, dar peste 16-17 euro pe kilogram crește riscul de scădere a vânzărilor. Chiar și în aceste condiții, carnea de miel este mai scumpă decât în anii precedenți.

Reprezentanții crescătorilor acuză că piața este distorsionată de importuri ilegale și de practici netransparente. „Comerțul cu miel demască sistemul. Se văd importurile ilegale și schemele din spate, dar nimic nu ajunge în buzunarele crescătorilor”, a declarat Președintele Asociației Naționale de Creștere a Oilor și Caprelor din Bulgaria. Acesta descrie situația fermierilor într-un ton dur: „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare.”

În plus, fermierii critică lipsa unor politici agricole eficiente. Ei susțin că autoritățile nu sprijină dezvoltarea cooperativelor, iar producătorii sunt puși să concureze între ei, ceea ce duce la prețuri mai mici la poarta fermei, fără ca acest lucru să se reflecte și în prețurile de la raft.

Pe segmentul ouălor, situația este momentan mai stabilă. Există suficiente ouă pe piața din Bulgaria, iar prețurile nu au înregistrat creșteri semnificative.

Totuși, pe termen lung, sunt așteptate scumpiri. Ivailo Galabov, președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări, avertizează că noile tehnologii europene de creștere vor duce la majorări treptate ale prețurilor.