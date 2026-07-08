Summitul liderilor NATO de la Ankara a adus aromele unice ale gastronomiei turcești în lumina reflectoarelor mondiale. Cina oficială oferită în onoarea șefilor de stat s-a transformat într-un adevărat summit gastronomic, unde preparate selecționate din toată Anatolia – de la pide la cuptor de piatră și iaurt ars de Denizli, până la manti de Kayseri și coaste de vită gătite lent – au fost reinterpretate modern de maeștri bucătari. Istoricul eveniment s-a încheiat cu desertul tradițional Sütlü Nuriye, servit cu faimoasa înghețată de Maraș, anunță Haberler.

Întrunirea la nivel înalt de la Ankara va rămâne în istorie nu doar pentru deciziile politice și militare adoptate, ci și pentru succesul „diplomației gastronomice”. Meniul de la gala oficială a reflectat istoria milenară și geografia bogată a Turciei, oferindu-le liderilor mondiali o călătorie culinară unică, bazată exclusiv pe ingrediente locale.

Gustări tradiționale și aromele Anatoliei

Cina a debutat cu pide cald, proaspăt scos din cuptorul cu piatră, un simbol universal al ospitalității turcești, alături de legume sotate în ulei de măsline fin. O altă surpriză de pe masă a fost asocierea dintre untul cremos de Trabzon și mierea pură de karakovan din Hizan, realizând o fuziune perfectă între regiunea Mării Negre și estul Anatoliei.

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Meniul de aperitive a fost completat de celebrul iaurt ars de Denizli. Infuzat cu ierburi aromatice proaspete din zonele Egee și Mediteraneană, acesta a lăsat o impresie puternică datorită gustului său intens și afumat.

Aperitiv cald, Manti de Kayseri, în variantă modernă

Vedeta gustărilor calde a fost manti de Kayseri, un pilon de bază al culturii culinare turcești în materie de patiserie. Bucătarii au spart însă tiparele tradiționale: pastele umplute au fost servite cu iaurtul ars de Denizli și cu o pastă de tomate afumată de Ayaș, un produs recunoscut și protejat prin indicație geografică. Această aromă intensă și neconvențională a primit felicitări la scenă deschisă din partea șefilor de stat străini.

Felul principal: un festin cu carne și pește

Opțiunile pentru felul principal au fost concepute pentru a satisface atât iubitorii de pește, cât și pe cei de carne roșie:

Bibanul de mare , cu textura sa ușoară și elegantă, a fost prima opțiune selectată.

Coastele de vită, gătite la foc mic timp de mai multe ore până când carnea devenea atât de fragedă încât se topea în gură, au fost alegerea liderilor care au preferat carnea roșie.

Focus pe ingredientele locale

Garniturile au demonstrat încă o dată diversitatea regională a Turciei. Combinația dintre salata tarama, faimoasele anghinare sakız de Urla și sarmalele în foi de viță de Tokat a creat o sinteză perfectă între coasta Egeei și centrul Anatoliei.

Cel mai discutat preparat al nopții a fost însă pilaf-ul de freekeh (grâu verde prăjit și zdrobit), aromatizat cu unt ars de Trabzon, vânătă coaptă și ciuperci zbârciog (morchella), o delicatesă rară. Gustul intens și afumat al grâului freekeh i-a făcut pe lideri să simtă, la propriu, profunzimea pământului anatolian.

Finalul dulce: Sütlü Nuriye și înghețată de Maraș

Seara istorică s-a încheiat glorios cu o demonstrație de artă cofetărească turcească. Invitaților le-a fost servit desertul Sütlü Nuriye, recunoscut drept una dintre cele mai ușoare și fine prăjituri însiropate din regiune.

Pentru o notă de modernism gastronomic, budinca a fost însoțită de renumita înghețată de Maraș, o spumă fină din fistic de Antep obținută prin tehnici moderne și o infuzie revigorantă de bergamotă.

Summitul de la Ankara s-a înscris astfel în istorie ca un eveniment memorabil de diplomație culinară, unde deciziile strategice globale s-au împletit cu promovarea unei culturi gastronomice de o mie de ani, cu munca producătorilor locali și cu viziunea modernă a marilor chefi turci.