Pofta de dulce, sărat sau de alimente crocante care apare la scurt timp după cină nu este întotdeauna un semn de foame. Potrivit dieteticianului Jessica Dean, astfel de pofte pot fi legate de nevoia de relaxare și de senzația de recompensă pe care creierul o caută după o zi obositoare, scrie Mediafax.

Situația este familiară pentru multe persoane: cina s-a încheiat, dar după aproximativ o oră apare dorința de a mânca ceva dulce. Urmează poate o înghețată, câțiva biscuiți sau ciocolată, iar apoi apare pofta pentru ceva sărat ori crocant, mai ales în timp ce este urmărit un film sau un serial.

Jessica Dean, dietetician și coordonator al programelor pentru starea de bine a angajaților la ComPsych, companie specializată în servicii de sănătate mintală și sprijin pentru angajați, explică pentru Real Simple că poftele nocturne nu sunt întotdeauna provocate de foamea fizică.

„Deși uneori sunt provocate de foamea fizică, cel mai adesea poftele nocturne sunt determinate de nevoia de a ne relaxa după o zi lungă”, spune dieteticianul.

Creierul poate căuta senzația de recompensă

Potrivit expertei, atunci când apare pofta de mâncare, creierul poate căuta mai degrabă senzația de satisfacție și recompensă decât alimentele în sine.

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Dopamina este implicată în mecanismele cerebrale asociate cu plăcerea și recompensa. În acest context, dorința pentru anumite alimente poate apărea ca o modalitate prin care organismul încearcă să obțină o stare de bine după o zi solicitantă.

Alimentele către care ne îndreptăm în astfel de momente sunt adesea cele bogate în zahăr, grăsimi sau sare. Ele sunt ușor accesibile și pot fi asociate deja cu momentele de relaxare, precum statul la televizor.

Cum poți reduce gustările de după cină

Una dintre strategiile recomandate este înlocuirea ritualului alimentar cu o altă activitate care oferă relaxare.

O plimbare scurtă, cititul, meditația sau o baie relaxantă pot deveni alternative pentru perioada de după cină. Scopul este ca seara să nu mai fie asociată automat cu o gustare.

Dacă mâncatul după cină a devenit o rutină, schimbarea poate necesita modificarea și a contextului în care apare obiceiul.

De exemplu, dacă statul pe canapea în fața televizorului este asociat de fiecare dată cu biscuiți, chipsuri sau ciocolată, rutina poate fi schimbată prin prepararea unei cești de ceai, spălatul pe dinți sau mutarea activității într-o altă cameră.

Astfel, potrivit dieteticianului, pot fi create treptat noi asocieri și obiceiuri care nu implică automat mâncarea.

Când ar trebui să fii atent

O gustare consumată ocazional după cină nu reprezintă, în sine, o problemă. Situația merită însă analizată atunci când mâncatul nocturn devine un comportament repetat și apare chiar și atunci când nu există senzația de foame fizică.

În astfel de cazuri, poate fi util să observi ce precede pofta: oboseala, stresul, plictiseala, statul în fața televizorului sau pur și simplu o rutină formată în timp. Identificarea acestui tipar poate ajuta la schimbarea obiceiului.