De ce apare pofta de dulce după cină, chiar dacă nu îți este foame. Explicația unui dietetician

27 sept. 2026, Nutriție
De ce apare pofta de dulce după cină, chiar dacă nu îți este foame. Explicația unui dietetician
foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Pofta de dulce, sărat sau de alimente crocante care apare la scurt timp după cină nu este întotdeauna un semn de foame. Potrivit dieteticianului Jessica Dean, astfel de pofte pot fi legate de nevoia de relaxare și de senzația de recompensă pe care creierul o caută după o zi obositoare, scrie Mediafax.

Situația este familiară pentru multe persoane: cina s-a încheiat, dar după aproximativ o oră apare dorința de a mânca ceva dulce. Urmează poate o înghețată, câțiva biscuiți sau ciocolată, iar apoi apare pofta pentru ceva sărat ori crocant, mai ales în timp ce este urmărit un film sau un serial.

Jessica Dean, dietetician și coordonator al programelor pentru starea de bine a angajaților la ComPsych, companie specializată în servicii de sănătate mintală și sprijin pentru angajați, explică pentru Real Simple că poftele nocturne nu sunt întotdeauna provocate de foamea fizică.

„Deși uneori sunt provocate de foamea fizică, cel mai adesea poftele nocturne sunt determinate de nevoia de a ne relaxa după o zi lungă”, spune dieteticianul.

Creierul poate căuta senzația de recompensă

Potrivit expertei, atunci când apare pofta de mâncare, creierul poate căuta mai degrabă senzația de satisfacție și recompensă decât alimentele în sine.

- articolul continuă mai jos -

Dopamina este implicată în mecanismele cerebrale asociate cu plăcerea și recompensa. În acest context, dorința pentru anumite alimente poate apărea ca o modalitate prin care organismul încearcă să obțină o stare de bine după o zi solicitantă.

Alimentele către care ne îndreptăm în astfel de momente sunt adesea cele bogate în zahăr, grăsimi sau sare. Ele sunt ușor accesibile și pot fi asociate deja cu momentele de relaxare, precum statul la televizor.

Cum poți reduce gustările de după cină

Una dintre strategiile recomandate este înlocuirea ritualului alimentar cu o altă activitate care oferă relaxare.

O plimbare scurtă, cititul, meditația sau o baie relaxantă pot deveni alternative pentru perioada de după cină. Scopul este ca seara să nu mai fie asociată automat cu o gustare.

Dacă mâncatul după cină a devenit o rutină, schimbarea poate necesita modificarea și a contextului în care apare obiceiul.

De exemplu, dacă statul pe canapea în fața televizorului este asociat de fiecare dată cu biscuiți, chipsuri sau ciocolată, rutina poate fi schimbată prin prepararea unei cești de ceai, spălatul pe dinți sau mutarea activității într-o altă cameră.

Astfel, potrivit dieteticianului, pot fi create treptat noi asocieri și obiceiuri care nu implică automat mâncarea.

Când ar trebui să fii atent

O gustare consumată ocazional după cină nu reprezintă, în sine, o problemă. Situația merită însă analizată atunci când mâncatul nocturn devine un comportament repetat și apare chiar și atunci când nu există senzația de foame fizică.

În astfel de cazuri, poate fi util să observi ce precede pofta: oboseala, stresul, plictiseala, statul în fața televizorului sau pur și simplu o rutină formată în timp. Identificarea acestui tipar poate ajuta la schimbarea obiceiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
26 sept.
VIDEO | Ce să mănânci la micul dejun dacă vrei să slăbești, conform nutriționistului Tania Fântână: „Trebuie să îți placă ceea ce mănânci”
VIDEO | Ce să mănânci la micul dejun dacă vrei să slăbești, conform nutriționistului Tania Fântână: „Trebuie să îți placă ceea ce mănânci”
Nutriție
25 sept.
Apă caldă cu lămâie / Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei zilnic această băutură, explică o dieteticiană
Apă caldă cu lămâie / Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei zilnic această băutură, explică o dieteticiană
Nutriție
25 sept.
Consumul redus de zahăr în primii doi ani de viață, asociat cu un risc mai mic de anxietate la maturitate (Studiu)
Consumul redus de zahăr în primii doi ani de viață, asociat cu un risc mai mic de anxietate la maturitate (Studiu)
Nutriție
25 sept.
VIDEO FOTO | Clătite cu brânză de vaci și mere. Le poți face cu sau fără zahăr, mai dietetice, mai proteice sau mai calorice, în funcție de preferințe
VIDEO FOTO | Clătite cu brânză de vaci și mere. Le poți face cu sau fără zahăr, mai dietetice, mai proteice sau mai calorice, în funcție de preferințe
Nutriție
25 sept.
INTERVIU | Ce alimente trebuie evitate când ai probleme cu tiroida? Dr. Vlad Rădulescu: „Sunt mult mai puține alimente interzise decât sugerează internetul”
INTERVIU | Ce alimente trebuie evitate când ai probleme cu tiroida? Dr. Vlad Rădulescu: „Sunt mult mai puține alimente interzise decât sugerează internetul”
Recomandări
Mediafax
Ai mâncat, dar tot ai poftă de ceva dulce? Ce caută, de fapt, creierul
G4Media
SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
Economedia
EXCLUSIV: Lotul 1 Sibiu – Boița de pe Autostrada Sibiu – Pitești, pregătit să fie închis câteva luni / Șoferii vor fi redirecționați pe DN7 Valea Oltului
Mediafax Italia
Cum SĂ REDUCI FACTURA pentru încălzire?! GHIDUL COMPLET
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
CSID
Salata de vinete care nu se înnegrește și nu devine apoasă. Cum o prepari?
CSID
Ciroza poate apărea înainte de 50 de ani la persoanele cu ficat gras. Cine are un risc mai mare, potrivit unui nou studiu