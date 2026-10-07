Franța se așteaptă în 2026 la cea mai scăzută producție de vin din acest secol, în condițiile reducerii suprafețelor cultivate cu viță-de-vie, ale secetei severe și ale temperaturilor extreme din această vară. Ministerul Agriculturii și-a îmbunătățit ușor estimarea privind producția, datorită unor randamente peste așteptări în Languedoc-Roussillon, transmite Reuters, citat de AGERPRES.

Producția de vin a Franței este estimată în prezent la 34,9 milioane de hectolitri, față de 33,9 milioane de hectolitri, cât indica estimarea precedentă.

Noua prognoză este cu 2% mai mică decât producția din 2025 și cu 14% sub media perioadei 2021-2025.

Un hectolitru este echivalentul a 100 de litri sau aproximativ 133 de sticle de vin standard.

Căldura extremă a afectat podgoriile

Valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie, urmat de o perioadă și mai caldă și mai uscată, a încetinit dezvoltarea strugurilor și a provocat pagube în special viilor tinere din Franța.

„Aceste evoluții vin pe fondul reducerii suprafețelor podgoriilor și a randamentelor mai scăzute, din cauza secetei severe și a căldurii extreme din vară. Totuși, se mențin disparități semnificative între regiuni: unele se confruntă cu pierderi substanțiale, în timp ce altele au randamente mai ridicate decât cele înregistrate în 2025”, a precizat Ministerul Agriculturii.

- articolul continuă mai jos -

Franța este al doilea producător mondial de vin, după Italia.

Languedoc-Roussillon, una dintre puținele regiuni cu producție peste medie

Producția din Languedoc-Roussillon, cel mai mare bazin viticol al Franței, a beneficiat de ploile de la sfârșitul verii. Pentru această regiune este estimată o producție cu 2% peste media perioadei 2021-2025.

În schimb, în Champagne, recoltarea s-a încheiat la începutul lunii septembrie, cel mai rapid final înregistrat vreodată. Producția s-a înjumătățit față de 2025 și față de media perioadei 2021-2025.

Scăderi ale producției sunt înregistrate și în Burgundy-Beaujolais, Loire, Charentes, Jura și în sud-estul Franței, potrivit oficialilor francezi.

În zona Bordeaux, producția este cu 10% peste nivelul din 2025, dar rămâne cu 11% sub media perioadei 2021-2025.

Fermierii francezi resimt efectele secetei

Efectele secetei severe și ale căldurii extreme nu se limitează la podgorii. Cei mai mulți producători agricoli francezi se confruntă cu impactul condițiilor meteorologice, iar autoritățile de la Paris au anunțat un pachet de măsuri pentru fermieri în valoare de peste un miliard de euro.