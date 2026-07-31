Zilele lungi petrecute la mare sunt perfecte pentru relaxare, dar alegerea meniului de vacanță este esențială dacă vrei să ai energie fără să te simți rău sau să faci o intoxicație. Trucul nutriționiștilor pentru mesele pe plajă constă în preparate simple, proaspete și bogate în apă, care rezistă excelent la temperaturi ridicate atunci când sunt transportate într-o ladă frigorifică, notează La Razon.

Sățioase, ușor de transportat și pline de nutrienți

Salată de paste integrale cu ton. Fierbe pastele preferate, lasă-le să se răcească și amestecă-le cu ton în suc propriu, roșii cherry, felii de castravete, porumb dulce și măsline. Un strop de ulei de măsline extravirgin și de suc de lămâie le vor da o aromă deosebită, asigurând un echilibru perfect între proteine și carbohidrați complecși.

Salată mediteraneană de năut. Baza o constituie năutul fiert, combinat cu roșii mărunt tăiate, ceapă roșie, ardei gras, castraveți crocanti și cuburi de brânză proaspătă. Condimentează totul cu zeamă de lămâie, ulei de măsline și pătrunjel verde. Este o variantă hipocalorică, dar extrem de bogată în fibre.

Wrap cu pui și hummus. Întinde o lipie integrală, unge-o cu un strat generos de hummus (sau iaurt grecesc), adaugă fâșii de piept de pui făcut la grătar, salată verde, morcov ras și felii subțiri de roșii. Rulează strâns și taie wrapul în jumătate pentru un consum facil direct pe șezlong.

Gustări ușoare și desert hidratant

Tortilla spaniolă cu dovlecel. O alternativă excelentă la mâncărurile calde. Prepară o omletă spaniolă din ouă, dovlecei trași la tigaie și ceapă. Odată răcită, tai-o în cuburi sau triunghiuri și pune-o într-un recipient ermetic, este ideală de împărțit cu prietenii.

Frigărui colorate din fructe de vară. Pentru desert, renunță la înghețata procesată în favoarea unor frigărui realizate din bucăți de pepene roșu, pepene galben, ananas, struguri și căpșuni. Conținutul ridicat de apă din aceste fructe ajută la hidratarea eficientă a organismului sub soarele puternic.

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