VIDEO | Rețetele Juanitei | Castraveți murați fără de care nu se poate prepara salata de boeuf/ Trucuri pentru a rămâne crocanți peste iarnă

Castraveții murați, pregătiți pentru iarnă sunt profund diferiți de castraveții covăsiți, de vară, cei destinați unei conservări mai lungi având o fermentare treptată și îndelungă, în recipiente închise și depozitate la temperatură scăzută. Cei de vară trec printr-o fermentare rapidă de câteva zile în borcane deschise și lăsate în soare.

Castraveții murați în saramură, vechea rețetă românească, este simplitatea întruchipată, dar are trucurile ei. Și primul dintre ele este alegerea castraveților, care trebuie să fie cât mai mici, proaspeți și perfect sănătoși. Apoi sarea, neapărat grunjoasă și neiodată. Hreanul și usturoiul nu trebuie să lipsească nici ele, la fel condimentele: boabe de piper, de muștar, mărar uscat și orice altceva vă mai place: foi de dafin etc. Există de altfel și pungi gata pregătite de amestecuri de condimente pentru murături. Eu, care locuiesc în Spania, am avut noroc și am găsit sare și condimente la magazinul românesc, la fel și castraveți și hrean.

Ingrediente castraveți murață în sare

2 kg de castraveți cât mai micuți

1 legătură de mărar uscat

1 rădăcină de hrean

4-5 căței de usturoi

Boabe de muștar, piper, foi de dafin etc.

1 ardei iute (opțional, dacă îi vreți puțin picanți)

2 litri de apă

20 de grame de sare grunjoasă pentru murături, la fiecare litru de apă (cântărite, nu la ochi sau cu lingura).

Pregătire castraveți

Hreanul se curăță, se spală și se taie în bucăți lungi și mici, de dimensiunea degetului mic. Castraveții se spală bine. Pe fundul borcanului se pun 2 fire de mărar să apoi castraveții, în așa fel încât să intre câți mai mulți și să fie bine înghesuiți unii în alții. Alternativ strecurăm cățeii de usturoi, bucățelele de hrean, boabele de muștar, piper și ardeii iuți (opțional). Deasupra fixăm în deschizătura borcanului alte câteva fire de mărar uscat, pentru a presa castraveții și a-i ține în interiorul borcanului.

Dăm în clocot 2 litri de apă și adăugăm sarea. E nevoie de 2o de g de sare grunjoasă pentru murături, cântărite, la fiecare litru de apă. Deci în total 40 de g. Amestecăm bine, până când sarea se dizolvă. Turnăm apa caldă cu sare în borcan, peste castraveți, punând lama unui cuțit sub borcan, ca să nu plesnească.