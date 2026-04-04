Aceastî prăjitură cu morcovi are un gust echilibrat și o textură aerată, iar la preparare nu ai nevoie de cremă sau mixer. Preparatul este o variantă mai lejeră a clasicului carrot cake, adaptată pentru preparare rapidă, acasă, conform Simply Recipes.
Rețeta se bazează pe ingrediente obișnuite din cămară și nu necesită echipamente speciale. Aluatul se amestecă manual, iar rezultatul este o prăjitură densă în morcovi, completată de un strat crocant de streusel din zahăr, scorțișoară și nuci.
Este o prăjitură simplă pe care o poți face folosind ingrediente accesibile din cămară. Necesită curățenie minimă și nu ai nevoie de un mixer electric pentru a obține acea textură pufoasă.
Preparatul este gândit și ca desert practic, ușor de transportat.
Sfaturi pentru preparare
Rețeta include câteva recomandări care pot influența gustul final:
- rumenirea untului adaugă o aromă ușor nucată, dar poate fi înlocuit cu ulei vegetal
- ingredientele lichide trebuie amestecate bine, pentru a evita cocoloașele de zahăr brun sau iaurt
- coaja și sucul de portocală aduc prospețime și completează gustul morcovilor
- nucile pot fi înlocuite sau eliminate, în funcție de preferințe
Variante și adaptări
Se pot face și câteva ajustări pentru cei care vor un profil aromatic diferit. Se pot adăuga cardamom, cuișoare sau nucșoară pentru un gust mai intens.
Prăjitura poate fi servită simplă sau cu zahăr pudră ori glazură ușoară, alături de o ceașcă de cafea.
Preparare într-un singur bol
Pentru o variantă și mai rapidă, aluatul și streuselul pot fi pregătite în același vas, fără stratificare. Compoziția se toarnă direct în tavă, iar toppingul se adaugă deasupra înainte de coacere.
Rețeta completă
Ingrediente
Pentru crumble:
- spray antiaderent pentru tavă
- 60 g făină
- 57 g nuci tocate (opțional)
- 53 g zahăr brun
- 50 g zahăr alb
- 2 lingurițe scorțișoară măcinată
- 4 linguri unt topit
Pentru prăjitură:
- 1 portocală medie
- 107 g zahăr brun
- 99 g zahăr alb
- 115 g unt topit
- 2 ouă mari
- 1 linguriță extract de vanilie
- 1 linguriță scorțișoară
- 1/2 linguriță ghimbir măcinat
- 1 linguriță bicarbonat de sodiu
- 1/2 linguriță praf de copt
- 1 linguriță sare
- 60 g iaurt grecesc simplu
- 210 g făină
- 2 căni morcovi rași (aprox. 2 morcovi mari)
Mod de preparare
- Preîncălzirea cuptorului
Preîncălzește cuptorul la 180°C. Tapetează o tavă de aproximativ 23×23 cm cu hârtie de copt și unge ușor.
- Preparare crumble
Amestecă făina, nucile, zahărul brun, zahărul alb și scorțișoara. Adaugă untul topit și amestecă până obții un aspect de firimituri.
- Pregătirea aromei de portocală
Rade coaja portocalei (aprox. o lingură), apoi stoarce sucul și păstrează 60 ml.
- Baza aluatului
Amestecă zahărul brun, zahărul alb și coaja de portocală. Freacă ușor cu degetele pentru a elibera aroma.
- Aluatul
Adaugă untul topit și răcit, apoi ouăle, vanilia, scorțișoara, ghimbirul, bicarbonatul, praful de copt și sarea. Amestecă bine. Încorporează iaurtul și sucul de portocală.
- Făina și morcovii
Adaugă făina și amestecă ușor, apoi încorporează morcovii rași până când compoziția este omogenă.
- Asamblarea
Toarnă jumătate din aluat în tavă. Presară jumătate din streusel. Adaugă restul de aluat și nivelează, apoi presară restul de streusel.
- Coacerea
Coace 45-50 de minute, până când o scobitoare introdusă în mijloc iese curată.
- Răcirea și servirea
Lasă prăjitura să se răcească în tavă 30 de minute, apoi scoate-o și las-o să se răcească complet sau servește-o ușor caldă.
Date tehnice
- timp de preparare: 20 de minute
- timp de coacere: 45-50 de minute
- timp de răcire: 30 de minute
- porții: 16
- calorii: aproximativ 266 per porție
Prăjitura se păstrează până la trei zile la temperatura camerei sau până la o lună la congelator, fără să își piardă textura.
