Aceastî prăjitură cu morcovi are un gust echilibrat și o textură aerată, iar la preparare nu ai nevoie de cremă sau mixer. Preparatul este o variantă mai lejeră a clasicului carrot cake, adaptată pentru preparare rapidă, acasă, conform Simply Recipes.

Rețeta se bazează pe ingrediente obișnuite din cămară și nu necesită echipamente speciale. Aluatul se amestecă manual, iar rezultatul este o prăjitură densă în morcovi, completată de un strat crocant de streusel din zahăr, scorțișoară și nuci.

Preparatul este gândit și ca desert practic, ușor de transportat.

Sfaturi pentru preparare

Rețeta include câteva recomandări care pot influența gustul final:

rumenirea untului adaugă o aromă ușor nucată, dar poate fi înlocuit cu ulei vegetal

ingredientele lichide trebuie amestecate bine, pentru a evita cocoloașele de zahăr brun sau iaurt

coaja și sucul de portocală aduc prospețime și completează gustul morcovilor

nucile pot fi înlocuite sau eliminate, în funcție de preferințe

Variante și adaptări

Se pot face și câteva ajustări pentru cei care vor un profil aromatic diferit. Se pot adăuga cardamom, cuișoare sau nucșoară pentru un gust mai intens.

Prăjitura poate fi servită simplă sau cu zahăr pudră ori glazură ușoară, alături de o ceașcă de cafea.

Preparare într-un singur bol

Pentru o variantă și mai rapidă, aluatul și streuselul pot fi pregătite în același vas, fără stratificare. Compoziția se toarnă direct în tavă, iar toppingul se adaugă deasupra înainte de coacere.

Rețeta completă

Ingrediente

Pentru crumble:

spray antiaderent pentru tavă

60 g făină

57 g nuci tocate (opțional)

53 g zahăr brun

50 g zahăr alb

2 lingurițe scorțișoară măcinată

4 linguri unt topit

Pentru prăjitură:

1 portocală medie

107 g zahăr brun

99 g zahăr alb

115 g unt topit

2 ouă mari

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță scorțișoară

1/2 linguriță ghimbir măcinat

1 linguriță bicarbonat de sodiu

1/2 linguriță praf de copt

1 linguriță sare

60 g iaurt grecesc simplu

210 g făină

2 căni morcovi rași (aprox. 2 morcovi mari)

Mod de preparare

Preîncălzirea cuptorului

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Tapetează o tavă de aproximativ 23×23 cm cu hârtie de copt și unge ușor.

Preparare crumble

Amestecă făina, nucile, zahărul brun, zahărul alb și scorțișoara. Adaugă untul topit și amestecă până obții un aspect de firimituri.

Pregătirea aromei de portocală

Rade coaja portocalei (aprox. o lingură), apoi stoarce sucul și păstrează 60 ml.

Baza aluatului

Amestecă zahărul brun, zahărul alb și coaja de portocală. Freacă ușor cu degetele pentru a elibera aroma.

Aluatul

Adaugă untul topit și răcit, apoi ouăle, vanilia, scorțișoara, ghimbirul, bicarbonatul, praful de copt și sarea. Amestecă bine. Încorporează iaurtul și sucul de portocală.

Făina și morcovii

Adaugă făina și amestecă ușor, apoi încorporează morcovii rași până când compoziția este omogenă.

Asamblarea

Toarnă jumătate din aluat în tavă. Presară jumătate din streusel. Adaugă restul de aluat și nivelează, apoi presară restul de streusel.

Coacerea

Coace 45-50 de minute, până când o scobitoare introdusă în mijloc iese curată.

Răcirea și servirea

Lasă prăjitura să se răcească în tavă 30 de minute, apoi scoate-o și las-o să se răcească complet sau servește-o ușor caldă.

Date tehnice

timp de preparare: 20 de minute

timp de coacere: 45-50 de minute

timp de răcire: 30 de minute

porții: 16

calorii: aproximativ 266 per porție

Prăjitura se păstrează până la trei zile la temperatura camerei sau până la o lună la congelator, fără să își piardă textura.