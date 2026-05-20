Cornbread-ul, varianta americană de turtă de mălai servită frecvent lângă chili, barbecue sau supe consistente, a devenit viral online datorită unui ingredient la care puțini s-ar gândi: maioneza.

Potrivit 30Seconds, tocmai acest ingredient face preparatul mai moale, mai fraged și mult mai umed decât variantele clasice. Rețeta are doar câteva ingrediente și se prepară în aproximativ 35 de minute.

Ingredientul neașteptat care schimbă textura

Maioneza ajută la obținerea unei texturi mai fragede și mai pufoase datorită conținutului de grăsime și ou.

Preparatul este făcut din doar câteva ingrediente:

mix pentru cornbread sau mălai pentru muffins,

maioneză,

ouă,

unt,

lapte sau lapte bătut.

Autoarea rețetei recomandă folosirea unei maioneze clasice, nu variante light.

„Aluatul are nevoie de grăsimea din maioneză”, explică aceasta.

De asemenea, nu recomandă sosuri ultraprocesate, deoarece pot face preparatul prea dulce.

Laptele bătut schimbă ușor gustul

Rețeta poate fi făcută atât cu lapte obișnuit, cât și cu lapte bătut.

Totuși, laptele bătut oferă o aromă ușor mai intensă și acidulată, specifică multor rețete tradiționale americane de cornbread.

- articolul continuă mai jos -

Preparatul poate fi făcut:

în tavă clasică,

în tigaie,

sub formă de muffins,

în forme individuale.

Cum se prepară

Ouăle și maioneza se amestecă mai întâi într-un bol.

Se adaugă apoi:

untul topit,

laptele sau laptele bătut,

mixul de mălai.

Compoziția se amestecă doar până când ingredientele sunt incorporate.

Aluatul se toarnă într-o tavă unsă și se coace aproximativ 30 de minute, până când suprafața devine aurie.

Cum este servit

Cornbread-ul este servit de obicei:

cald,

cu unt,

cu miere,

lângă chili,

lângă supe,

ca garnitură pentru preparate barbecue.

În Statele Unite există numeroase variante regionale, unele mai dulci, altele mai sărate.