FOTO | Rețetele Juanitei | Prăjitură răsturnată cu caise sau/și piersici – savurează aromele proaspete în combinație cu un pandișpan pufos

Puține deserturi evocă atât de bine gustul verii precum prăjiturile cu fructe. Aromele naturale, dulceața ușor acrișoară și textura moale a aluatului creează o combinație greu de refuzat. Una dintre cele mai apreciate rețete de sezon este prăjitura răsturnată cu caise sau piersici, un desert simplu, dar spectaculos prin aspect și gust. Este genul de prăjitură care aduce aminte de copilărie, de verile petrecute la bunici și de bucuria fructelor mâncate direct din grădină.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente

10-15 bucăți caise sau 6-10 bucăți piersici (în funcție de mărime) – eu am pus și piersici și caise

30 de gr de unt

3 linguri de zahăr tos

5 ouă mari sau 6 mici

130 de gr de zahăr

1 plic de zahăr vanilat

1 linguriță praf de copt

Coajă rasă fin de la jumătate de lămâie

130 de gr de făină.

Preparare prăjitură de caise sau piersici

Unge cu unt și tapetează cu hârtie de copt o tavă cam 20 pe 30 cm. Încălzește cuptorul la 180 °C, pentru a avea o coacere uniformă.

Spală fructele, taie-le în jumătăți sau sferturi și îndepărtează sâmburii. Așază fructele în tavă, cu partea tăiată în jos, astfel încât să acoperi complet baza. Presară printre ele bucățele de unt rece și cele 3 linguri de zahăr tos.

Într-un bol, bate albușurile cu mixerul până se formează o spumă. Adaugă zahărul treptat, mixând constant, până când spuma devine fermă și lucioasă. Încorporează și zahărul vanilat.

Adaugă gălbenușurile pe rând, mixând scurt, doar cât să omogenizezi compoziția. Răzuiește coaja de lămâie pentru un plus de prospețime și aromă, apoi încorporează făina cernută, plus praful de copt, amestecând ușor cu o spatulă, de jos în sus, ca să păstrezi aerul din aluat.

Toarnă aluatul peste fructele din tavă și nivelează. Coace prăjitura timp de 35-45 de minute la 180 °C. Pentru a verifica dacă este gata, folosește testul scobitorii – aceasta trebuie să iasă curată.

Imediat după ce ai scos prăjitura din cuptor, pune un platou peste tavă și răstoarnă rapid, dintr-o singură mișcare. Astfel, fructele rămân deasupra, iar desertul capătă aspectul spectaculos al unei prăjituri cu fructe răsturnate.

Las-o să se răcească, presară zahăr pudră pentru un efect decorativ și servește.

De ce iubim prăjiturile cu fructe?

Prăjiturile cu fructe au ceva aparte: sunt ușoare, aromate și se potrivesc la orice moment al zilei. În plus, sunt o soluție ideală pentru a valorifica fructele de sezon. Caisele și piersicile, se comportă minunat la copt, ca și merele sau perele.

Rețeta poate fi adaptată și cu alte fructe: prune, mere sau chiar ananas pentru o notă exotică. Pandișpanul aerat se combină perfect cu sucul lăsat de fructe, rezultând o prăjitură umedă, parfumată și irezistibilă.

Un alt avantaj al deserturilor de acest tip este că nu necesită creme sau glazuri sofisticate – fructele coapte sunt suficient de spectaculoase pentru a transforma o rețetă simplă într-un preparat demn de orice masă festivă.

Prăjitura răsturnată cu caise sau piersici este un desert clasic, ușor de pregătit, dar cu un efect spectaculos. Este perfectă pentru vară, când caisele sunt în plin sezon, dar la fel de bine poate fi adaptată cu fructe de toamnă sau chiar fructe exotice. Un pandișpan pufos, caise caramelizate și aroma fină de lămâie – toate adunate într-un singur preparat, simplu și elegant.

Poftă bună!