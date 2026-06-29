Marcos Soameș este student în anul al III-lea la două facultăți din Timișoara: Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica și Facultatea de Drept a Universității de Vest. În fiecare sfârșit de săptămână însă, lasă deoparte cursurile și merge la Văliug, satul pitoresc din județul Caraș-Severin unde părinții săi au cumpărat, în urmă cu câțiva ani, o casă de vacanță.

Acolo, tânărul se ocupă de o afacere pe… roți, începută în urmă cu câteva luni. Dintr-o rulotă cumpărată și transformată cu o investiție de aproximativ 14.000 de euro, vinde iaurt înghețat. Este o afacere pornită din dorința de a aduce ceva nou în sat.

„Pentru că părinții mei au o casă de vacanță la Văliug, ne-am atașat de comunitate. Am vrut să facem ceva pentru copiii de acolo, să le oferim un desert pe care nu îl găsesc la magazinul din sat. Avem o curte amenajată în Văliug și acolo este amplasată rulota. Eu urc doar în weekend, de vineri seara până duminică, și lucrez câte 10-12 ore pe zi. În timpul săptămânii este închis. Nu este ușor, dar îmi place. Îmi plac ambele domenii pe care le studiez, calculatoarele și dreptul, merg cu plăcere la cursuri. La fel și această afacere. Mi-ar plăcea ca, într-o zi, să deschid o locație mai mare, poate chiar în Timișoara. Deocamdată, rulota este suficientă cât timp sunt student. Este o experiență foarte bună, pentru că învăț lucruri pe care facultatea nu mi le poate oferi și interacționez cu oamenii”, a declarat Marcos Soameș pentru G4Food.

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Nu este înghețată, ci iaurt înghețat

La prima vedere, produsele par a fi înghețată, însă este vorba despre iaurt înghețat, un desert mai ușor și mai puțin caloric, asezonat cu topping la alegere.

„Am descoperit conceptul în Italia. Între timp a ajuns și la Timișoara, iar mie mi-a plăcut foarte mult gustul. Are mai puține calorii și mai puține grăsimi decât înghețata obișnuită și păstrează gustul specific al iaurtului. Apoi poate fi personalizat cu tot felul de toppinguri: ciocolată, fistic și cataif, fructe proaspete, citrice, ciocolată albă, fructul pasiunii, Snickers, cremă de biscuiți, kiwi, afine sau fructe de pădure. Practic, fiecare își poate face combinația preferată”, spune tânărul.

Turiștii, principalii clienți

Pe lângă localnici, rulota este vizitată de numeroși turiști. Văliugul este una dintre cele mai căutate destinații turistice din Banat, atât iarna, datorită pârtiilor de schi, cât și vara, când vizitatorii vin la lac sau la evenimentele organizate la Ponton Casa Baraj.

Marcos promovează zona și pe rețelele de socializare, unde publică videoclipuri despre atracțiile locale.

„Văliugul are o poveste interesantă și încerc să o fac cunoscută prin videoclipuri scurte. De exemplu, recent am prezentat biserica romano-catolică, aflată acum în proces de restaurare cu ajutorul Asociației Ambulanța pentru Monumente. Anul acesta vrem să mergem cu rulota și la Festivalul de Jazz de la Gărâna, aflat în satul vecin. Este un eveniment cu o cultură aparte. Deocamdată, afacerea nu merge extraordinar, pentru că nu avem încă suficienți clienți. Obiectivul nostru este să ajungem măcar la punctul de echilibru. Am deschis în timpul iernii și nu am avut încă un sezon estival complet”, spune Marcos Soameș.