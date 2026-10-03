Seceta întârzie semănatul grâului și orzului în Olt / Fermierii fac mai multe treceri cu utilajele, iar costurile cresc

03 oct. 2026, Agribusiness
Seceta întârzie semănatul grâului și orzului în Olt / Fermierii fac mai multe treceri cu utilajele, iar costurile cresc
foto: dreamstime.com/ ID 40334528 © Aguina
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Cuprins
  1. Rapița are nevoie de ploi consistente
  2. Costurile cu inputurile cresc

Fermierii din județul Olt întâmpină dificultăți în pregătirea terenurilor pentru culturile de toamnă, din cauza lipsei precipitațiilor. Solul este foarte tare, iar lucrările necesită mai multe treceri cu utilajele, ceea ce crește consumul de motorină și costurile de producție, a declarat pentru Agerpres directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt, Ion Drăgoi. Până acum, agricultorii au semănat aproximativ 16.000 de hectare cu rapiță, dintr-un total estimat la 20.000 de hectare. La grâu și orz, lucrările de semănat nu au început încă, fermierii sperând că ploile vor înmuia terenul.

„Nu a plouat de o lună și ceva, terenul este tare, se fac două-trei lucrări pe sol, consum de motorină, motorina e scumpă”, a explicat Ion Drăgoi.

Rapița are nevoie de ploi consistente

Directorul DAJ Olt avertizează că precipitațiile slabe nu ar fi suficiente pentru culturile deja înființate. Potrivit acestuia, dacă vor cădea doar 2-4 litri de apă pe metrul pătrat, plantele pot răsări, dar riscă ulterior să se usuce dacă seceta continuă.

Pentru ca rapița să intre bine în iarnă, ar fi nevoie de aproximativ 15-20 de litri de precipitații pe metrul pătrat. Din cele aproximativ 16.000 de hectare însămânțate cu rapiță, doar 300 de hectare sunt irigate, în zona localității Băbiciu.

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Costurile cu inputurile cresc

Seceta ridică și cheltuielile fermierilor. Terenul foarte uscat necesită mai multe treceri cu utilajele, iar consumul de motorină este mai mare. În același timp, costurile cu îngrășămintele pot ajunge la 6.500 de lei pe hectar. „Dacă plouă, elimină din cheltuială. Pentru că nu mai fac două-trei treceri, dintr-o singură trecere au terminat”, a explicat Drăgoi.

Potrivit acestuia, prețurile cerealelor au rămas aproape neschimbate, în timp ce inputurile s-au scumpit semnificativ.

În Olt, recoltarea florii-soarelui s-a încheiat, cu o producție medie de aproximativ 3.000 de kilograme la hectar. Recoltarea porumbului se apropie de final pe suprafețele neirigate, unde producțiile medii sunt de 5.000-6.000 de kilograme la hectar. Pe terenurile irigate, recoltarea porumbului nu a început încă, iar producția medie este estimată la peste 12 tone de boabe la hectar.

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