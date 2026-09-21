Un afiș de la intrarea unui magazin din Câmpia Turzii a stârnit controverse: „Interzis accesul cu rochii largi”

21 sept. 2026, Articole / Reportaje
Un afiș de la intrarea unui magazin din Câmpia Turzii a stârnit controverse: "Interzis accesul cu rochii largi"
Un afiș de la intrarea unui magazin din Câmpia Turzii a stârnit controverse. Sursa foto: Facebook
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Un simplu afiș amplasat la intrarea unui magazin din centrul municipiului Câmpia Turzii a ajuns subiect de discuție pe rețelele sociale. Mesajul prin care este interzis accesul persoanelor care poartă „rochii largi” a generat reacții diferite, de la întrebări și ironii până la acuzații de discriminare.Fotografiile afișului au fost publicate pe Facebook, iar imaginea a atras rapid atenția internauților.

Ce scrie pe afișul de la intrarea magazinului

Mesajul este unul scurt: „Interzis accesul cu rochii largi”. Textul este însoțit de imaginea unei rochii peste care apare o linie roșie, sugerând interdicția. Pentru unele persoane care au văzut fotografia, formularea ridică însă o serie de întrebări. Nu este precizat, de exemplu, ce înseamnă concret o „rochie largă” și după ce criteriu ar trebui stabilit dacă o clientă poate intra sau nu în magazin.

Fotografia a fost publicată de o femeie pe rețelele sociale, aceasta întrebându-se dacă este vorba despre o regulă legată strict de vestimentație sau dacă mesajul poate avea și o altă semnificație.

„Cât de largă să nu fie rochia?”

Autoarea postării a comentat ironic mesajul afișat la intrare și a ridicat o întrebare legată de modul în care ar putea fi aplicată regula. „Cât de largă să nu fie rochia? Rochia să nu fie largă nici sus?”

Aceasta a observat și o altă posibilă neclaritate: afișul face referire la rochii, însă nu spune dacă aceeași regulă s-ar aplica și persoanelor care poartă pantaloni foarte largi sau modele evazate.

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Postarea a atras numeroase reacții, iar comentariile au fost împărțite.

 

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