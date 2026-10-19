Ai avut vreodată curiozitate de a privi cum se montează sushi-ul? Bucătarii specializați sunt extrem de rapizi și au o dexteritate specială în a pune și monta rolurile de alege cu orez și cu umplutură variată.

Evident pregătirea orezului este altă poveste care durează mult mai mult, se spală în multe ape apoi se fierbe și se mixează cu mirin, sake, zahăr, fiecare casă cu rețeta ei. Înainte de a începe service-ul, se taie și se combină toate ingredeientele, cu excepția celor sensibile precum avocado sau peștele care se feliază cu viteză pe loc pentru fiecare comandă.

Dar când există și un „roboțel” care asigură o întindere rapidă, bine dozată și bine presată a orezului pe folia de alge, treaba merge și mai repede. Ca în această filmare cu Chef Lin, un bucătar japonez din America, ale cărui postări pe rețelele de socializare strâng zeci de mii de postări. Chef Lin încearcă mereu să își demonstreze, în aceste filmări, rapiditatea, dar una dintre ele este mai specială.

De ce? Pentru că bucătarul practic folosește această baza cu algă și pat de orez, furnizată de mașină și alege doar umplutura în funcție de comandă.

Totul merge șnur, clientul e servit rapid și tehnologia își face treaba.