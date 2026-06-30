O pizzerie artizanală situată la parterul unui cămin din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași reușește o performanță remarcabilă. Pentru al treilea an la rând, Zano a fost inclusă în prestigiosul ghid 50 Top Pizza Europa, cea mai importantă autoritate europeană dedicată pizzeriilor artizanale, transmite Agerpres.

La gala din 2026, organizată pe 29 iunie, restaurantul ieșean a bifat o reușită dublă: nu doar că își menține poziția în top, dar rămâne și singura locație din România inclusă în acest clasament de elită.

Competiție directă cu marile capitale europene

Prezența în acest ghid plasează Iașiul pe harta culinară a Europei, alături de orașe cu tradiții gastronomice uriașe.

„Această performanță are o semnificație deosebită pentru noi, având în vedere că în competiție se regăsesc orașe precum Londra, Barcelona, Madrid, Paris, Viena, Copenhaga sau Zurich. Faptul că România este reprezentată exclusiv de o pizzerie din Iași demonstrează că gastronomia locală poate concura la cel mai înalt nivel european”, a declarat Alex Gafițianu, managerul restaurantului.

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Sistem de evaluare strict, după modelul Ghidului Michelin

Unul dintre motivele pentru care 50 Top Pizza se bucură de un respect atât de mare în industrie este corectitudinea procesului de selecție.

Inspectorii independenți vin neanunțați.

Aceștia plătesc nota ca orice client obișnuit.

Ulterior, trimit la sediul central bonul fiscal și documentația completă a vizitei.

Obsesia pentru ingrediente de calitate

Întrebat ce a făcut diferența în ultimii ani, Alex Gafițianu a explicat că succesul nu a venit dintr-o schimbare a rețetelor, ci din calitatea brută a ceea ce ajunge în farfurie. Echipa a investit masiv în căutarea unor producători care să livreze materie primă la standarde de top, proces început cu mult înainte ca pizzeria să fie descoperită de ghidul european. Consecvența și atenția la detalii au fost cele care au asigurat stabilitatea în clasament.