Cum alegi cele mai dulci și zemoase piersici / Trucul simplu recomandat de un expert în fructe

Sezonul piersicilor este în plină desfășurare, iar alegerea celor mai gustoase fructe nu ține neapărat de aspect. Deși mulți cumpărători aleg piersicile cele mai mari sau cele mai intens colorate, un expert în fructe spune că două detalii simple pot face diferența dintre un fruct fad și unul dulce, aromat și zemos: mirosul și textura.

Tristan Kwong, expert în fructe din New York, spune că există o regulă ușor de ținut minte atunci când alegi piersicile din supermarket sau din piață: tratează-le „ca pe capul unui bebeluș”, adică manipulează-le cu foarte mare grijă, potrivit The Kitchn.

Aspectul poate fi înșelător

Mulți oameni aleg piersicile după culoare, dimensiune sau forma perfectă a fructului. Totuși, acestea nu sunt întotdeauna cele mai bune indicii că piersica este coaptă și aromată.

Potrivit lui Tristan Kwong, mirosul și consistența oferă informații mult mai utile despre calitatea fructului decât aspectul exterior.

Regula „capului de bebeluș”

„Dacă miroase bine și este puțin moale, ai făcut alegerea potrivită”, explică expertul.

Aroma este unul dintre cele mai importante indicii ale gustului. O piersică bine coaptă are un parfum dulce, intens și ușor floral, în timp ce fructele fără miros sunt, de regulă, culese prea devreme și pot avea un gust fad.

- articolul continuă mai jos -

La fel de importantă este și textura. Piersica ar trebui să cedeze foarte ușor la o apăsare delicată, fără să fie moale sau zdrobită.

„O piersică bună este zemoasă și fragedă”, spune Tristan Kwong.

Expertul recomandă ca fructul să fie manipulat cu grijă, aproape la fel de delicat cum ai ține în palmă capul unui bebeluș, pentru a nu deteriora pulpa.

Mirosul spune multe despre gust

În cazul piersicilor, aroma este strâns legată de gust.

Atunci când alegi un fruct, apropie-l de nas și verifică dacă are un miros dulce și plăcut, mai ales în zona din jurul codiței. Dacă nu are aproape deloc parfum, este posibil să nu fie încă suficient de copt.

Piersica nu trebuie să fie nici tare, nici prea moale

Specialistul spune că echilibrul este esențial.

O piersică foarte tare are nevoie de câteva zile pentru a ajunge la maturitate, în timp ce una foarte moale poate fi deja trecută de momentul optim pentru consum.

Fructul ideal este ferm, dar cedează ușor atunci când este atins delicat.

Perioada în care piersicile sunt cele mai gustoase

Momentul în care sunt cumpărate contează aproape la fel de mult ca modul în care sunt alese.

Potrivit lui Tristan Kwong, sezonul piersicilor se întinde, în general, din iunie până în august. În estul Statelor Unite, însă, primele două săptămâni din iulie reprezintă perioada de vârf, când fructele sunt la maturitatea optimă și au cel mai bun gust.

În România, perioada diferă ușor în funcție de soi și de zona de producție, însă lunile iulie și august sunt, de regulă, cele mai bune pentru piersicile cultivate local.

Cum păstrezi piersicile acasă

Dacă ai cumpărat piersici încă tari, este recomandat să le lași câteva zile la temperatura camerei, până când se coc complet.

După ce au ajuns la maturitate, pot fi păstrate în frigider pentru a le prelungi prospețimea, însă este indicat să fie consumate în următoarele două-trei zile, când aroma și textura sunt la cele mai bune niveluri.