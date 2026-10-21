VIDEO | Piața produselor locale începe să se maturizeze / Ciprian Dincă: „Coșul de 50-100 de lei a ajuns la 200-250 de lei”

21 oct. 2026, Disputandum
Foto: G4Food
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Piața produselor locale și artizanale din România s-a schimbat vizibil în ultimii patru-cinci ani, iar cumpărătorii cheltuie mai mult, în timp ce producătorii au început să investească în marketing, comunicare și acces la noi canale de vânzare. Ciprian Dincă a vorbit despre această evoluție în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Dragomir.

„Cel puțin în ultimii patru-cinci ani, piața a început să se maturizeze. Strategiile de marketing, strategiile de comunicare au început să fie mult mai active și mai vizibile. Și online-ul a ajutat foarte, foarte tare”, spune Dincă.

Una dintre schimbările pe care acesta spune că le-a observat este creșterea valorii comenzilor. „Coșul de cumpărături, care înainte înregistra o valoare de 50-100 de lei, acum a ajuns la 200-250 de lei.”

În paralel, tot mai mulți mici producători încearcă să treacă de vânzarea directă și să intre în băcănii sau în retail. „Dorința aceasta de scalare a business-urilor i-a determinat cumva să intre în contact cu retailerii și observăm de ceva timp că retailul a început să încorporeze mult din producția artizanală, ceea ce este un plus”, afirmă Ciprian Dincă.

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