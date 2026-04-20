Prețurile globale ale cafelei au înregistrat o creștere de 2,3% în luna martie 2026, punând capăt unei perioade de trei luni consecutive de declin.

Evoluția este atribuită în principal tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și blocadei din Strâmtoarea Hormuz, un punct-cheie pentru transportul global de mărfuri.

Potrivit Organizația Internațională a Cafelei, indicele compozit al prețurilor a ajuns la o medie de 273,7 cenți pe livră (aproximativ 453 de grame), reflectând reacția pieței la creșterea costurilor de transport și energie, potrivit efeagro.com.

Pe de altă parte, închiderea Strâmtorii Hormuz, începând cu 4 martie, a generat un „șoc geopolitic”, care a influențat direct lanțurile de aprovizionare.

Care sunt creșterile diferențiate pe tipuri de cafea

Analiza pe segmente arată o evoluție inegală a prețurilor:

cafelele columbiene blânde au crescut cu 2%, ajungând la 337,45 cenți/livră

alte cafele blânde au înregistrat un avans de 4%, până la 334,34 cenți/livră

cafelele naturale braziliene au crescut cu 3,9%, atingând 320,51 cenți/livră

în contrast, cafeaua robusta a scăzut cu 1,6%, până la 176,77 cenți/livră

Aceste variații reflectă diferențele de cerere și disponibilitate între tipurile de cafea, dar și sensibilitatea distinctă la costurile logistice.

Exporturile de cafea în scădere chiar și cu 25%

Pe fondul acestor tensiuni, exporturile globale de boabe de cafea verde au scăzut semnificativ. În februarie 2026, acestea au totalizat 9,79 milioane de saci (de 60 kg fiecare), cu 9% mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior.

Scăderi importante au fost înregistrate în America de Sud: -21,8% (3,61 milioane saci) și Asia și Oceania: -4,7% (4,45 milioane saci) .

În schimb, alte regiuni au raportat creșteri, după cum urmează: Africa, cu o creștere de +5,9% (1,43 milioane saci) și Mexic și America Centrală, creștere de +30% (1,98 milioane saci).

La nivel de tipuri, exporturile de cafea naturală braziliană au scăzut cu 25,1%, iar cele de cafea columbiană cu aromă ușoară au coborât cu 27,6%. În schimb, alte cafele blânde au crescut cu 19,5%, indicând o redistribuire a cererii.

Întreruperea aprovizionării cu îngrășăminte ar putea afecta negativ producția globală

Pe lângă impactul imediat al conflictului, Organizația Internațională a Cafelei avertizează asupra unor riscuri pe termen mediu. O eventuală întrerupere prelungită a aprovizionării cu îngrășăminte ar putea afecta negativ producția globală, amplificând presiunile asupra prețurilor.

Evoluția recentă a pieței cafelei evidențiază vulnerabilitatea acestui sector la factori geopolitici. Deși perspectivele de aprovizionare globală s-au îmbunătățit, costurile logistice și incertitudinile regionale continuă să influențeze prețurile.

Creșterea aceasta ar putea marca începutul unei perioade de volatilitate, în care echilibrul dintre cerere, ofertă și context geopolitic va rămâne decisiv pentru evoluția pieței globale a cafelei.