VIEDO | Bei cafea? Asta îți poate afecta smalțul dinților / Medicul stomatolog Fadi Cherry: „Cafeaua scade fluxul salivar la nivelul cavității orale, lucru care e foarte dăunător pentru dinți”

18 apr. 2026, Fântâna de sănătate
FOTO: Colaj G4Food

Majoritatea adulților consumă cafea, iar asta este deja un lucru valabil în toată lumea. Dar puțini știu că această băutură nu doar că pătează dinții, ci chiar le poate afecta smalțul. Medicul Fadi Cherry a explicat în emisiunea Fântâna de sănătate realizată la G4Food de nutriționista Tania Fâtână faptul că această băutură, de fapt, scade secreția salivară, ceea ce afectează dinții.

„În ceea ce privește cafeaua, problema principală nu este substanța chimică. Foarte important este faptul că ea scade secreția salivară și fluxul salivar la nivelul cavității orale, lucru care e foarte dăunător pentru dinți. Saliva, în general, în cavitatea orală este un protector, este o barieră de protecție. Dacă noi consumăm constant – inclusiv sucurile dulci – acestea scad nivelul de flux salivar și dinții rămân mai expuși. Pe lângă acest lucru, chipsurile inclusiv sau faptul că ronțăim des diferite chestii (alune) nu este o problemă”, a precizat medicul.

Alunele și chipsurile creează probleme

De asemenea, despre nuci și alune, care sunt tari a arătat că acestea pot crea o altă problemă și că, cel mai indicat este ca acestea să fie hidratate înainte de consum. „Ne afectează și nu doar faptul că nu sunt rehidratate, dar și faptul că sunt ari ajung în zone greu accesibile periajului zilnic. Și de aici apar afecțiuni, poate să lezeze gingia prin anumite zone și inclusiv imposibilitatea de a de a ne igieniza așa cum trebuie la nivel inter-dentar. Acolo sunt zonele, să zic așa, cele mai greu accesibile în general, dar în momentul în care ajung anumite alimente cu o duritate mai mare în zonele respective. Același lucru este valabil și la chipsuri, deci pe lângă amidonul pe care el îl conțin și textura. Rămân foarte mult pe suprafața dinților”, a mai menționat medicul.

VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Fadi Cherry (medic stomatolog): Frecvența cu care mâncăm contează mai mult decât cantitatea pentru sănătatea dinților / Cum pot afecta dantura sucurile „100% naturale"
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Fadi Cherry (medic stomatolog): Frecvența cu care mâncăm contează mai mult decât cantitatea pentru sănătatea dinților / Cum pot afecta dantura sucurile „100% naturale”
VIDEO | Ce emoții stau la baza mâncatului emoțional la copii / Raluca Maria Popa, nutriționist: „Este normal să avem această pornire de a oferi alimente pentru alinare. Important este când facem asta și în ce măsură"
VIDEO | Ce emoții stau la baza mâncatului emoțional la copii / Raluca Maria Popa, nutriționist: „Este normal să avem această pornire de a oferi alimente pentru alinare. Important este când facem asta și în ce măsură”
VIDEO | Diferența dintre foamea reală și mâncatul emoțional la copii / De ce e greu pentru părinți să facă diferența / Raluca Maria Popa, nutriționist: „Orice foame fiziologică dispare după ce mâncăm. Nu și cea emoțională"
VIDEO | Diferența dintre foamea reală și mâncatul emoțional la copii / De ce e greu pentru părinți să facă diferența / Raluca Maria Popa, nutriționist: „Orice foame fiziologică dispare după ce mâncăm. Nu și cea emoțională”
VIDEO | Mâncatul emoțional la copii – cum îl recunoaștem, cum intervenim / Raluca Maria Popa, nutriționist: „E o formă de a alina emoțiile, în special cele negative"
VIDEO | Mâncatul emoțional la copii – cum îl recunoaștem, cum intervenim / Raluca Maria Popa, nutriționist: „E o formă de a alina emoțiile, în special cele negative”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm"
VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm”