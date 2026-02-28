Un nou sondaj realizat recent arată că americanii sunt tot mai îngrijorați de expunerea la substanțe toxice din viața de zi cu zi, noyează CNN. Peste 70% dintre adulți spun că sunt foarte sau moderat preocupați de chimicalele din alimente și apa potabilă. Datele provin dintr-un studiu realizat de Pew Charitable Trusts în luna octombrie, pe un eșantion de peste 5.000 de adulți. Organizația independentă analizează politici publice, sănătate și protecția mediului. Rezultatele sunt mai mult decât clare. Cinci din șase americani cred că guvernul federal și industria trebuie să facă mai mult pentru a-i proteja.

Potrivit sondajului, 84% dintre respondenți consideră că autoritățile trebuie să intensifice identificarea și reglementarea substanțelor periculoase din produsele de zi cu zi. Nemulțumirea traversează liniile politice. Aproape 80% dintre republicani, 88% dintre democrați și 90% dintre cei fără afiliere politică spun că actualele măsuri sunt insuficiente.

Reacția vine într-un moment tensionat. Administrația Trump a emis recent un ordin executiv pentru creșterea producției de glifosat, cel mai utilizat erbicid din lume. Organizația Mondială a Sănătății clasifică glifosatul drept „probabil cancerigen”.

David Andrews, reprezentant al Environmental Working Group, afirmă că direcția actuală contrazice voința publicului. „Pe de o parte se vorbește despre alimente mai sigure. Pe de altă parte, se adoptă politici care pot crește expunerea la pesticide”, a declarat el. Administrația americană însă susține contrariul. Emily Hilliard, purtător de cuvânt al Departamentului Sănătății, afirmă că actuala conducere „a făcut mai mult pentru protejarea populației decât orice altă administrație”.

Neîncredere în industrie și dovezi științifice alarmante

Îngrijorările nu se limitează la alimente și apă. Peste 60% dintre respondenți sunt preocupați de substanțele din jucării, produse pentru bebeluși, ambalaje alimentare și cosmetice. Astfel, 83% dintre participanții la studiu spun că firmele nu pot fi lăsate să își reglementeze singure produsele. Ei cred că este nevoie de supraveghere guvernamentală strictă. Mai mult, 77% consideră că industria ar trebui să plătească pentru curățarea poluării chimice.

Jane Muncke, specialist în siguranța ambalajelor alimentare, atrage atenția asupra dimensiunii problemei. „Există peste 350.000 de substanțe chimice în comerț. Majoritatea nu au evaluări adecvate de risc”, afirmă ea.

Reprezentanții Consiliului American al Chimiei susțin însă că produsele sunt atent analizate. „Membrii noștri efectuează evaluări științifice extinse înainte de introducerea pe piață”, a transmis organizația.

Îngrijorarea publicului este alimentată de studii tot mai numeroase. Cercetările leagă anumite substanțe de boli grave. Bisfenolul A, cunoscut ca BPA, este asociat cu malformații fetale și tulburări de dezvoltare la copii. La adulți, studiile indică riscuri crescute de diabet, boli cardiovasculare și cancer. Ftalații, utilizați în ambalaje și produse cosmetice, sunt legați de probleme de fertilitate și scăderea nivelului de testosteron. Alte cercetări îi asociază cu astmul și obezitatea infantilă. De asemenea, PFAS, substanțe folosite pentru proprietăți antiaderente și impermeabile, sunt prezente în sângele a aproximativ 98% dintre americani, potrivit Academiilor Naționale de Științe din SUA. Ele au fost asociate cu cancer, boli tiroidiene, afectarea ficatului și tulburări hormonale.

O dezbatere care abia începe

Sondajul Pew indică o ruptură clară între percepția publicului și poziția autorităților. Pe fondul creșterii numărului de studii privind riscurile pentru sănătate, presiunea asupra factorilor de decizie ar putea crește.

Pentru moment, majoritatea americanilor transmit un mesaj simplu: siguranța chimică trebuie să devină o prioritate națională reală.