Acesta a participat, joi, la o serie de întâlniri de lucru organizate de Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul pentru Pescuit şi Acvacultură (PAP) 2021-2027, alături de reprezentanţi ai sectorului bancar, ai organizaţiilor profesionale şi ai federaţiilor de pescari şi acvacultori, transmite Agerpres.

„Dezvoltarea pescuitului şi a acvaculturii depinde în mod direct de accesul real la finanţare şi de adaptarea instrumentelor existente la specificul activităţilor din teren. Dialogul constant cu sectorul rămâne esenţial pentru valorificarea eficientă a fondurilor europene disponibile”, a spus secretarul de stat, potrivit unui comunicat al ministerului transmis vineri.

Discuţiile s-au axat pe dificultăţile întâmpinate de beneficiari în accesarea finanţărilor europene şi pe identificarea unor soluţii concrete care să faciliteze implementarea proiectelor din domeniu.

Un punct central al dialogului a vizat necesitatea dezvoltării unor instrumente financiare adaptate specificului activităţilor de pescuit şi acvacultură, precum şi simplificarea procedurilor de analiză financiară pentru proiectele depuse în cadrul programului.

Reprezentanţii sectorului au adus în discuţie mai multe măsuri considerate esenţiale pentru dezvoltarea activităţilor economice din domeniu, între care dotarea fermelor izolate energetic cu sisteme fotovoltaice, introducerea instalaţiilor automate de comercializare a peştelui şi acordarea unor scheme de sprijin dedicate adăposturilor pescăreşti din Delta Dunării şi zona Mării Negre.

Secretarul de stat Emil Dumitru a subliniat importanţa accelerării lansării intervenţiilor finanţate prin PAP şi a arătat că Ministerul Agriculturii analizează posibilitatea instituirii unei scheme de ajutor de minimis pentru sectorul acvaculturii, în funcţie de nevoile identificate în urma consultărilor cu operatorii economici.

Programul pentru Pescuit şi Acvacultură 2021-2027 beneficiază de o alocare totală de 232,07 milioane euro, din care 162,45 milioane euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene.