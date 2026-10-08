Peste 30.000 de oi lipsesc din exploatațiile verificate în Bistrița-Năsăud / Animalele au fost scoase din baza de date pentru a evita plata unor subvenții nejustificate

08 oct. 2026, Agribusiness
Peste 30.000 de oi lipsesc din exploatațiile verificate în Bistrița-Năsăud / Animalele au fost scoase din baza de date pentru a evita plata unor subvenții nejustificate
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Cuprins
  1. Ovinele lipsă – 8,5% din efectivele declarate
  2. Controale făcute de o echipă interinstituțională

Controalele efectuate în exploatațiile de ovine și caprine din județul Bistrița-Năsăud au scos la iveală lipsa a peste 30.000 de oi și a aproximativ 1.800 de capre. Animalele nu au fost găsite în ferme și au fost eliminate din Baza Națională de Date (BND), pentru a nu exista riscul acordării unor subvenții pentru efective inexistente, potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bistrița-Năsăud, citată de Agerpres.

În total, au fost scoase din baza de date 30.097 de ovine și 1.812 caprine.

Dintre ovinele care nu au fost găsite, 26.965 figurau în exploatații deținute de persoane fizice, iar 3.132 în exploatații ale unor persoane fizice autorizate. În cazul caprinelor, 1.740 proveneau din exploatații ale persoanelor fizice și 72 din exploatații deținute de persoane fizice autorizate.

Listele exploatațiilor unde au fost constatate diferențe au fost transmise Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). În cazul exploatațiilor deținute de PFA-uri sau societăți comerciale, informațiile au fost trimise și Administrației Județene a Finanțelor Publice, pentru eventuale verificări suplimentare.

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Ovinele lipsă – 8,5% din efectivele declarate

Șeful DSVSA Bistrița-Năsăud, Ioan Bogolin, a declarat pentru Agerpres că, după actualizarea bazei de date, în județ mai figurează aproximativ 320.000 de ovine. Prin urmare, cele peste 30.000 de animale care nu au fost identificate în exploatații reprezintă aproximativ 8,5% din totalul efectivelor declarate înaintea controalelor.

Verificările au fost intensificate în ultimele luni, în special pentru a preveni circulația și transportul ilegal al ovinelor și caprinelor. Potrivit DSVSA, în unele cazuri nu s-a putut stabili ce s-a întâmplat cu animalele lipsă. Proprietarii sau deținătorii exploatațiilor au declarat că nu au solicitat medicului veterinar documente sanitar-veterinare și nu au prezentat acte din care să rezulte destinația animalelor.

Instituția menționează mai multe situații posibile care ar fi trebuit documentate: vânzarea sau altă formă de înstrăinare, moartea animalelor, sacrificarea pentru consum propriu ori dispariția acestora.

Controale făcute de o echipă interinstituțională

Pe lângă verificările proprii ale DSVSA, a fost formată și o echipă din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Direcției pentru Agricultură, Administrației Județene a Finanțelor Publice, Oficiului Județean de Zootehnie, Inspectoratului de Poliție Județean și Inspectoratului de Jandarmi Județean.

DSVSA Bistrița-Năsăud anunță că verificările vor continua. Instituția precizează că astfel de inspecții în exploatațiile nonprofesionale au fost efectuate și în anii anteriori, iar animalele care nu au fost găsite au fost, de asemenea, eliminate din Baza Națională de Date.

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