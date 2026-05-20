Mersul zilnic pe jos, poate genera un consum de 300 până la 350 de calorii pe zi, susțin antrenorii de fitness, dezvălui El Periodico.

Mersul pe jos este una dintre cele mai simple și accesibile metode de a începe să faci mișcare. Fiind o activitate de impact redus, prezintă un risc minim de accidentare și este potrivită pentru majoritatea oamenilor. În plus, nu necesită un echipament special: ai nevoie doar de încălțăminte comodă și haine adecvate.

Transformarea plimbărilor zilnice într-o rutină poate deveni un obicei plăcut și ușor de menținut pe termen lung. Poți merge însoțit, în liniște sau ascultând muzică, în funcție de preferințe. De altfel, experții din domeniu sunt de acord că mersul pe jos în fiecare zi aduce beneficii majore pentru sănătatea generală și este un aliat de încredere în procesul de slăbire.

„Ritm de bunic”/ Exercițiul zilnic e mai important decât intensitatea

În cadrul unui episod recent de podcast, o echipă de antrenori personali a subliniat că „o plimbare zilnică ajunge să ardă între 300 și 350 de calorii”. Ceea ce este cu adevărat interesant e faptul că profesioniștii se referă la un mers absolut normal: „Nici alergare ușoară, nici mers rapid, ci pur și simplu un ritm relaxat, de bunic”.

Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că eficiența acestei activități depinde în totalitate de consecvență:

„Un antrenament intens de 40-45 de minute poate arde în jur de 600 de calorii. Însă, dacă alegi să ieși la plimbare doar cinci zile pe săptămână, de luni până vineri, acest obicei se traduce prin 78.000 de calorii arse într-un an.”

Prin urmare, nu este întotdeauna nevoie de exerciții de înaltă intensitate sau de sesiuni epuizante la sala de fitness. Menținerea unui stil de viață activ, bazat pe constanță și obiceiuri sănătoase, poate aduce multiple beneficii pentru starea de bine a organismului.

Rezultate vizibile pe termen lung

Susane Pata, instructor de fitness de grup și strateg de conținut în cadrul Academiei Naționale de Medicină Sportivă din SUA (NASM), a explicat pentru revista Lecturas impactul cumulat al acestui obicei: „Mersul pe jos timp de 30 de minute, zi de zi, poate genera un consum caloric săptămânal cuprins între 700 și 1.400 de calorii”.

Expertul dă asigurări că aceste cifre se adună spectaculos pe termen lung și „pot duce la o pierdere semnificativă în greutate, în special în cazul unei persoane supraponderale care înainte avea un stil de viață complet sedentar”.