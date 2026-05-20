20 mai 2026, Articole / Reportaje
Incendiu la un beach-bar din Mamaia / Localul a fost distrus complet de flăcări
Foto: IGSU
Un beach-bar de pe plaja din stațiunea Mamaia a fost distrus într-un incendiu izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, fără să fie înregistrate victime, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, transmite Agerpres.

Potrivit ISU „Dobrogea”, flăcările au cuprins întreaga construcție înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Pompierii au mobilizat mai multe autospeciale pentru limitarea propagării incendiului și stingerea focului.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție”, au transmis reprezentanții ISU.

Beach-barul a ars pe aproximativ 250 de metri pătrați

În urma incendiului, beach-barul a fost distrus pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

Autoritățile au precizat că nu au existat victime.

Cauza incendiului, încă necunoscută

Potrivit ISU „Dobrogea”, cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire, cercetările fiind încă în desfășurare.

Reprezentanții inspectoratului au mai precizat că obiectivul nu necesita avizare sau autorizare din punct de vedere al securității la incendiu.

