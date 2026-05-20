Interesul pentru produsele locale și pentru conceptul „from farm to table” este în creștere, pe măsură ce tot mai mulți consumatori caută produse proaspete, cu trasabilitate clară și provenite direct de la producători locali. Potrivit datelor Sezamo, 56% dintre clienții platformei cumpără produse din categoria „proaspăt recoltate”.

Datele companiei arată că cinci dintre cele mai bine vândute șase legume și verdețuri de pe platformă provin din categoria „proaspăt recoltate”.

Cele mai cumpărate produse sunt:

legătura de ceapă verde;

ridichile roșii;

pătrunjelul verde;

salata verde;

mărarul proaspăt.

Dintre acestea, ridichile roșii înregistrează cea mai mare creștere, de 37% comparativ cu anul anterior, devenind unul dintre produsele vedetă ale sezonului.

Trendul vine într-un context în care consumatorii acordă o atenție tot mai mare prospețimii, originii produselor și timpului scurs între recoltare și livrare.

Prin colaborările directe cu producători locali, retailerul încearcă să reducă timpul dintre fermă și client și să ofere acces mai rapid la produse locale de sezon.

„Ne bucurăm să lucrăm alături de producători locali și să construim parteneriate pe termen lung care aduc clienților produse proaspăt recoltate, cu gust autentic. Vedem un interes tot mai mare pentru legumele și verdețurile locale, iar colaborările directe cu fermierii ne permit să oferim produse mai proaspete și să susținem agricultura locală”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

Legume cultivate la 60 de kilometri de București

Printre producătorii locali din portofoliu se află și Legume Verzi Băleni, fermă situată la aproximativ 60 de kilometri de București, care cultivă plante aromatice, verdețuri și legume.

În completarea produselor proaspete, producătorul dezvoltă și o gamă de produse conservate, precum dulceață, zacuscă sau legume în oțet, comercializate sub brandul SELO.

„În ultimii trei ani, parteneriatul nostru cu Sezamo a crescut firesc, în jurul unei misiuni pe care o împărtășim: să aducem gustul autentic și sănătos în bucătăriile celor care aleg să aibă grijă de ei. De la ferma Legume Verzi, legumele proaspete ajung exclusiv pe Sezamo, în cel mai scurt timp de la cules. Tot aici, clienții din București și Ilfov găsesc și produsele noastre artizanale, sub brandul SELO”, a declarat Constantin Hodorogea, cofondator Legume Verzi & SELO.

Accent pe prospețime și agricultură locală

Compania colaborează cu producători locali și regionali pentru a aduce mai rapid produse de sezon în platformă și pentru a susține un model de consum bazat pe prospețime și proximitate.

Platforma oferă o selecție de peste 16.000 de produse, de la legume și fructe provenite de la fermieri români și produse artizanale locale, până la branduri internaționale de supermarket.

Produsele sunt livrate din depozitul de 12.000 de metri pătrați situat în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată pentru păstrarea produselor în condiții optime.