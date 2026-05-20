Inteligența artificială, acuzată că a provocat pierderi de 100 de milioane de dolari unei rețele de restaurante

20 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Dreamstime
O companie care deține 111 restaurante Pizza Hut pe Coasta de Est a SUA acuză sistemul de inteligență artificială folosit pentru gestionarea comenzilor și livrărilor că a provocat pierderi de aproximativ 100 de milioane de dolari, transmite MEDIAFAX.

Potrivit Futurism, proprietarul francizei a dat în judecată compania mamă după ce ar fi fost obligat să implementeze sistemul Dragontail, o platformă de management bazată pe inteligență artificială.

Compania operează restaurante Pizza Hut în state precum New York, New Jersey și Washington.

În documentele depuse în instanță, reprezentanții francizei susțin că operațiunile au devenit mai haotice după introducerea sistemului AI.

Livrările ar fi ajuns cu întârziere, iar pizza rece

Înainte de implementarea Dragontail, peste 90% dintre livrări ajungeau la clienți în aproximativ 30 de minute.

După introducerea sistemului în 2024, timpul de livrare ar fi crescut cu aproximativ 50%, potrivit reclamației.

De asemenea, pizza pregătită pentru livrare ar fi rămas în magazine până la 20 de minute, comparativ cu aproximativ cinci minute anterior.

Reprezentanții francizei susțin că acest lucru a dus la livrarea unor produse reci și la scăderea numărului de comenzi.

Ce este sistemul Dragontail

Sistemul Dragontail este prezentat ca o platformă de management pentru restaurante bazată pe „inteligență artificială completă”, care optimizează programarea comenzilor și livrările.

Potrivit companiei, tehnologia ar trebui să eficientizeze activitatea din restaurante și să reducă timpii de livrare.

Franciza care a deschis procesul susține însă că efectele au fost exact opuse și că sistemul a afectat semnificativ operațiunile și veniturile.

