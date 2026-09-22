Cana fierbător electric este un electrocasnic nelipsit din majoritatea bucătăriilor, însă cei mai mulți îl folosesc doar pentru a încălzi rapid apă pentru ceai sau cafea instant. Totuși, acest mic aparat poate deveni un adevărat aliat în bucătărie și în gospodărie, economisind timp și energie. Iată un test practic cu 4 utilizări neobișnuite pentru fierbătorul electric, de la preparate rapide până la trucuri de curățenie.

1. Cușcuș expres

Dacă vrei o garnitură gata în doar câteva minute, cușcușul este opțiunea ideală. Tot ce trebuie să faci este să pui cușcușul într-un bol, să torni apă clocotită din fierbător cât să îl acopere, să pui un capac și să îl lași să se hidrateze timp de 5 minute. Rezultatul este un cușcuș aerat și gătit perfect, fără să fie nevoie să aprinzi aragazul.

2. Ouă fierte

Fierbătorul poate fi folosit și pentru a fierbe ouă. Introdu ouăle cu grijă în recipient, umple-l cu apă și pornește aparatul. După ce apa dă în clocot și fierbătorul se oprește automat, lasă ouăle să se odihnească în apa fierbinte pentru câteva minute. Vei obține ouă fierte perfect, fără efort.

3. Tăiței de orez (noodles)

Alături de cușcuș, tăițeii de orez reprezintă o altă soluție rapidă pentru mesele pe fugă. Este suficient să îi lași scufundați în apă clocotită timp de 3 minute pentru a fi gata de consum, devenind baza perfectă pentru o supă ramen sau un preparat la wok.

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4. Trucul pentru curățarea cârpelor de bucătărie

Fierbătorul își dovedește utilitatea și în afara pregătirii alimentelor. Pentru a scoate petele dificile din cârpele de bucătărie, creează un amestec din apă clocotită, o lingură de bicarbonat de sodiu și jumătate de lingură de săpun lichid. Lasă cârpa la înmuiat în această soluție, iar apoi spal-o la un ciclu scurt în mașina de spălat pentru a fi ca nouă.