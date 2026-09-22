Galați: Aproximativ 300 de specialiști din industria alimentară, reuniți la ediția aniversară RO.aliment SHOW

Aproximativ 300 de specialiști din industria alimentară – procesatori, furnizori de tehnologii, cercetători, reprezentanți ai mediului academic, autorităților și asociațiilor de profil – se vor reuni la Galați, în perioada 4-7 octombrie, la cea de-a zecea ediție a RO.aliment SHOW, potrivit unui comunicat transmis marți de Universitatea „Dunărea de Jos”, transmite Agerpres.

Evenimentul este găzduit de Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și are ca temă „Industria alimentară în 2026: de la producție la raft. Transparență, funcționalitate și valoare pentru un consumator exigent”.

Pe parcursul evenimentului vor fi abordate teme precum materiile prime și ingredientele, reformularea produselor, alimentele alternative și funcționale, digitalizarea, standardele de siguranță, trasabilitatea și economia circulară, dar și schimbările în comportamentul consumatorilor, potrivit organizatorilor.

Agenda include dezbateri privind impactul Regulamentului european referitor la ambalaje și deșeurile de ambalaje (PPWR), cerințele privind etichetarea și informarea consumatorilor, adoptarea tehnologiilor de ultimă generație și utilizarea inteligenței artificiale în industria alimentară.

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În cadrul sesiunilor tehnice vor fi prezentate soluții și studii aplicate referitoare la congelarea criogenică, managementul biocontaminării în raport cu standardele IFS și BRCGS, adaptarea pieței de snacking la noile comportamente de consum, inclusiv impactul tratamentelor GLP-1, dezvoltarea alimentelor funcționale, valorificarea subproduselor și cercetările asupra microbiomului.

„Ediția cu numărul zece reprezintă un prag de maturitate nu doar pentru RO.aliment SHOW, ci pentru întreaga comunitate pe care am construit-o în acești ani. În 2026, produsul alimentar nu mai poate fi privit izolat, ci prin prisma unui parcurs complex: de la idee, formulare și procesare, până la comunicare, distribuție și alegerea finală de la raft. Ne-am dorit ca această ediție aniversară să aibă loc la Galați pentru a uni tradiția academică a Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor cu nevoile reale, pragmatice, ale pieței actuale”, a declarat Claudia Ana Bocean, fondator RO.aliment, citată în comunicat.

Patru zile de dezbateri și întâlniri pentru industria alimentară

RO.aliment SHOW începe pe 4 octombrie cu o întâlnire informală găzduită de Crama Bratu, iar programul de specialitate se deschide pe 5 octombrie, cu o zi dedicată sectorului cărnii – de la preparatele convenționale și produsele de tip ready meal până la alternativele vegetale și alimentele funcționale.

Sesiunile tehnice din 5 octombrie vor debuta cu o prezentare privind rolul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați în formarea industriei de profil și vor continua cu teme privind soluțiile de procesare, utilizarea răcirii criogenice cu azot lichid și a ambalării în atmosferă protectoare pentru prevenirea oxidării, igienizarea validată a echipamentelor textile pe flux și managementul integrat al dăunătorilor ca factor de prevenție microbiologică, în conformitate cu standardele IFS/BRCGS.

Seara de 5 octombrie se va încheia cu Balul Absolvenților Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor Galați, un moment festiv destinat reconectării diferitelor generații de specialiști din industrie.

Pe 6 octombrie, programul va fi dedicat sectorului laptelui și înghețatei și va urmări diversitatea actuală a pieței, de la produsele clasice până la gamele free-from, alternativele vegetale și alimentele funcționale.

Sesiunile tehnice vor include, între altele, discuții despre impactul inteligenței artificiale asupra procesării alimentare. Programul va fi completat de o vizită de documentare la fabrica Artesana și de o seară de networking Business to Business.

Panificația, snacksurile și alimentele fermentate, în programul ultimei zile

Ultima zi, 7 octombrie, va fi structurată în două sesiuni.

Prima va fi dedicată sectoarelor de panificație, patiserie, dulciuri și snacks, fiind abordate noile reguli de ambalare și sustenabilitate, eficientizarea producției prin congelare criogenică, igiena industrială și controlul integrat al dăunătorilor conform standardelor IFS/BRCGS.

Un alt subiect îl va reprezenta analiza schimbărilor de consum generate de tratamentele GLP-1 asupra pieței de gustări, alături de cerințele de siguranță și nutriție ale alimentelor spațiale.

Cea de-a doua sesiune va fi consacrată sectoarelor de legume, fructe, băuturi, uleiuri și condimente. Participanții vor discuta despre impactul fermentației lactice asupra microbiomului uman, influența concentrației de sare și a adaosurilor vegetale asupra procesului de murare și beneficiile metabolice ale alimentelor fermentate.

Ediția aniversară RO.aliment SHOW se va încheia cu o vizită de documentare la fabrica Contec Foods din Tecuci, unde participanții vor putea urmări fluxurile tehnologice, controlul calității și logistica din spatele brandului Olympia.

Printre invitații care și-au confirmat prezența se află președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, președintele ARICE, Daniel Constantin, președintele APRIL, Dorin Cojocaru, directorul executiv al ARC, Dana Tănase, vicepreședintele ROMPAN, Daniela Voica, și directorul executiv al ROMALIMENTA, Lidia Nica.