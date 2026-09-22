Europenii fac mai multă mișcare decât în urmă cu patru ani / A scăzut puternic numărul celor care nu fac niciodată sport

Europenii sunt mai activi fizic decât în urmă cu patru ani, arată cel mai nou Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. Ponderea celor care fac exerciții de mai multe ori pe săptămână a crescut la 38%, în timp ce numărul celor care spun că nu fac niciodată sport a scăzut de la 45% în 2022 la 39% în 2026.

Comisia Europeană a publicat marți, 22 septembrie, cel de-al șaselea sondaj Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică, cu o zi înainte de începerea Săptămânii europene a sportului 2026.

Datele arată o creștere a nivelurilor de activitate fizică în Uniunea Europeană față de ediția precedentă a sondajului, realizată în 2022.

Mai mulți europeni fac mișcare de mai multe ori pe săptămână

Potrivit noului Eurobarometru, 38% dintre cetățenii UE spun că fac exerciții fizice de mai multe ori pe săptămână, cu 6 puncte procentuale mai mult decât în 2022.

A crescut și ponderea celor care fac exerciții fizice aproape zilnic. Aceasta a ajuns la 9%, cu 3 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în urmă cu patru ani.

În același timp, proporția europenilor care spun că nu fac niciodată sport a scăzut de la 45% în 2022 la 39% în 2026.

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Datele indică, astfel, o schimbare în comportamentul privind activitatea fizică la nivelul Uniunii Europene, comparativ cu rezultatele precedentului Eurobarometru dedicat acestui subiect.

Sănătatea este principalul motiv pentru care europenii fac mișcare

Pentru cei care practică sport sau alte forme de activitate fizică, îmbunătățirea sau menținerea sănătății fizice reprezintă principalul motiv, fiind menționată de 44% dintre respondenți.

Pe locul următor se află relaxarea, indicată de 39% dintre participanții la sondaj.

Un sfert dintre respondenți, mai exact 26%, spun că fac sport sau activitate fizică în mod special pentru a-și îmbunătăți sănătatea mintală.

Dacă relaxarea este considerată, la rândul său, un sprijin pentru sănătatea mintală, 65% dintre respondenți consideră că aceasta este cea mai importantă motivație pentru implicarea în activități fizice.

Parcurile și spațiile în aer liber rămân cele mai populare

În ceea ce privește locul în care europenii fac mișcare, parcurile și spațiile în aer liber rămân pe primul loc. 47% dintre respondenți indică această variantă, procent care a rămas stabil față de 2022.

Pe locul următor se află unitățile de sănătate și fitness, utilizate de 39% dintre respondenți, față de 33% în 2022.

O creștere și mai mare este înregistrată în cazul navetei active. Ponderea celor care includ activitatea fizică în deplasarea zilnică a crescut de la 24% la 37%, aceasta fiind cea mai mare creștere dintre toate categoriile analizate.

Tinerii și persoanele cu un nivel mai ridicat de educație sunt mai activi

Sondajul arată și diferențe importante între diferitele grupuri sociodemografice.

Respondenții mai tineri, cei cu un nivel mai ridicat de educație și persoanele care întâmpină mai puține dificultăți financiare raportează, în mod constant, niveluri mai ridicate de participare la activități sportive.

La polul opus, respondenții mai în vârstă și pensionarii tind să participe mai rar la activități sportive și fizice.

Diferențele dintre femei și bărbați sunt, în general, mai reduse. Bărbații sunt însă ușor mai predispuși să practice în mod regulat activități sportive și fizice.

Săptămâna europeană a sportului începe pe 23 septembrie

Rezultatele noului Eurobarometru sunt publicate în ajunul Săptămânii europene a sportului 2026, care se desfășoară între 23 și 30 septembrie.

Evenimentul reprezintă principala etapă a campaniei europene #BeActive, desfășurată pe tot parcursul anului și dedicată încurajării unui stil de viață mai activ.

În 2026, campania are ca motto „#BeActive Your Way”, mesaj prin care Comisia Europeană subliniază că și pașii mici către o viață mai sănătoasă și mai activă contează.

Mii de evenimente sunt programate în întreaga Europă în această perioadă. Activitățile sunt adresate persoanelor de toate vârstele, mediilor și nivelurilor de abilitate și se vor desfășura în școli, parcuri, locuri de muncă, săli de sport și alte spații.

Deschiderea oficială a Săptămânii europene a sportului 2026 va avea loc la Dublin, în Irlanda, pe 23 septembrie.

Al șaselea Eurobarometru dedicat sportului și activității fizice

Eurobarometrul este instrumentul de sondaj utilizat de Comisia Europeană, Parlamentul European și alte instituții și agenții ale UE pentru monitorizarea periodică a opiniei publice din Europa.

Sondajele urmăresc atât opiniile cetățenilor cu privire la Uniunea Europeană, cât și atitudinile acestora față de teme politice și sociale.

Actualul sondaj este a șasea ediție a Eurobarometrului special privind sportul și activitatea fizică, ediția precedentă fiind realizată în 2022.

Sondajul analizează în detaliu sportul și activitatea fizică prin interviuri realizate față în față sau online cu un eșantion reprezentativ al populației din toate statele membre ale Uniunii Europene.

Săptămâna europeană a sportului este o inițiativă a Comisiei Europene destinată promovării sportului și activității fizice în Europa, inclusiv în Balcanii de Vest și în țările din Parteneriatul estic. Inițiativa are loc în fiecare an între 23 și 30 septembrie și a fost lansată în 2015, ca răspuns la creșterea inactivității fizice.

În paralel, Comisia Europeană lucrează la o comunicare privind modelul sportiv european, care urmează să fie prezentată în cursul acestui an. Documentul va prezenta viziunea Comisiei privind viitorul sportului în UE și acțiunile pentru promovarea în continuare a stilurilor de viață active în rândul cetățenilor.