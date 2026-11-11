Printre fructele caracteristice sezonului de toamnă, kaki ocupă un loc special. Românii abia acum încep să-l descopere deși crește în multe zone europene, ăn sudul mediteraneean. Acest fruct dulce și zemos stârnească ezitări și multe întrebări în rândul consumatorilor.

Ce conține fructul de kaki?

Departe de a fi o „bombă calorică”, un kaki furnizează aproximativ 70 kcal la 100 de grame și are un conținut de aproape 80% apă. Profilul său nutrițional include: 16 g de carbohidrați(în principal fructoză și glucoză), 3,6 g fibre (pectine și mucilagii) și doar 0,3 g grăsimi.

Punctul forte al fructului constă în micronutrienții și compușii săi bioactivi. Kaki este o sursă excelentă de provitamina A (în special beta-criptoxantină și beta-caroten, pigmenții care îi dau culoarea portocalie), pe care organismul o transformă în vitamina A. De asemenea, aduce un aport de vitamina C, potasiu, magneziu, cantități mici de fier, precum și polifenoli și taninuri cu proprietăți antioxidante.

Kakiul clasic sau Persimon. Galben-portocaliu sau roșu?

Senzația aspră și uscată pe care o lăsa uneori kakiul tradițional este cauzată de taninurile solubile, care se leagă de proteinele din salivă. Pe măsură ce fructul se coace natural, aceste taninuri devin insolubile, iar senzația astringentă dispare.

Pentru a facilita consumul, producătorii folosesc un tratament post-recoltare cu dioxid de carbon (CO2), pentru a elimina această astringență. Prin această metodă se obține varietatea de tip Persimon, care își păstrează textura fermă, dar își pierde astringența, putând fi consumată felii, la fel ca un măr.

Kakiul tradițional se consumă când este foarte moale și bine copt, de obicei cu lingurița.

Kakiul Persimon se consumă ferm, fiind la fel de fertil și nutritiv ca varietatea clasică.

Mituri demontate despre consumul de kaki

„Îngrașă și are prea multe calorii” este FALS. Kakiul nu are mai multe calorii decât alte fructe dulci și se integrează perfect într-o dietă echilibrată.

„Persoanele cu diabet nu au voie să mănânce kaki”, de asemenea FALS. Fructul are un indice glicemic moderat (între 50 și 55), iar fibrele solubile ajută la reglarea absorbției zaharurilor. Persoanele cu diabet îl pot consuma în porții controlate (de exemplu, jumătate de fruct sau un kaki mic), integrate într-o masă ce conține proteine și grăsimi sănătoase.

„Constipă / are efect laxativ”. În realitate, depinde de gradul de maturare. Un kaki necopt, bogat în taninuri solubile, poate încetini tranzitul intestinal. În schimb, un kaki bine copt sau o varietate Persimon are taninurile insolubilizate, iar conținutul ridicat de fibre solubile stimulează digestia.

„Nu se mănâncă niciodată cu coajă”, din nou FALS. În cazul varietății Persimon, coaja bine spălată se poate mânca fără probleme, aducând un plus de fibre. La varietățile tradiționale moale, coaja se îndepărtează doar din considerente de textură.