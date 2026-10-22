Vremea de afară se schimbă de la o zi la alta și noi încercăm să ne adaptăm și culinar o dată cu ea.

Vara ne este mai ușor să mâncăm salate, fructe, iaurturi și mese reci, mai ales când temperaturile sunt ridicate și pofta de mâncare scade. Odată cu venirea frigului, începem să căutăm mâncăruri calde, mai consistente și parcă ne este foame mai des. Este firesc să ne schimbăm preferințele alimentare odată cu anotimpul, dar asta nu înseamnă că avem automat nevoie de mai multe calorii. Dacă petrecem cea mai mare parte a zilei în spații încălzite, necesarul nostru energetic nu crește semnificativ doar pentru că afară este frig. Putem înlocui salatele reci cu legume la cuptor, supe, ciorbe și tocănițe, fără să renunțăm la ideea de farfurie echilibrată.

Oamenii în perioada asta îmi cer să le pun mai multă mâncare gătită în meniuri. Bune și salatele dar parcă pe frigul ăsta să mai mănânci și ceva rece e deja prea mult. De fapt, tânjim după alinare, după confort. D-asta vrem cald și cu sos. Mâncarea ține locului unei îmbrățișări călduroase. Iar atunci când ești obosit și înfrigurat, este tot ce ai nevoie.

Pentru a nu ne aglomera foarte mult cu gătitul poate o variantă de compromis ar fi să mâncăm o masă gătită și una improvizată, negătită.

În primele săptămâni de trecere de la temperaturile de 40 de grade la 18 grade, senzația o să fie de a ronțăi non stop ceva, de a alege alimente calorice. Corpul își caută surse de energie de consumat pentru activitatea de termoreglare. Încercați să-l ajutați îmbrăcându-vă mai gros și nu mâncând mai mult, pe cât posibil.

Un lucru important este să nu lăsăm legumele să dispară din alimentație doar pentru că nu mai avem chef de roșii și castraveți. Toamna și iarna avem la dispoziție varză, morcovi, dovleac, sfeclă, conopidă, broccoli, rădăcinoase și legume congelate, care sunt la fel de utile nutrițional. Le putem găti la cuptor, la abur sau în mâncăruri cu sos. La fel, proteinele trebuie să rămână prezente la mesele principale: ouă, pește, carne slabă, lactate, fasole, linte sau năut. O ciorbă de legume poate fi un început bun, dar dacă vrem să țină de foame, avem nevoie și de o sursă de proteină. Iar cartofii, orezul, pâinea sau mămăliga nu trebuie eliminate. Contează cantitatea și combinația în care le consumăm.

Câteva idei de mic dejun includ celebrele budinci de tip porridge cu fulgi de ovăz sau musli, fructe și semințe sau banalul griș cu lapte, un sadviș și o banană pot fi un început foarte bun de zi alături de un ceai cald și aromat.

Prânzurile se transformă din salata de roșii cu brânză, mâncată în timpul verii, în următoarele:

Tocăniță cu năut și pui

File de somon cu mix de broccoli, conopidă și morcovi

Couscous cu legume și carne de vită + salată de murături

Mâncare de linte cu legume și ardei copți

Fasole scăzută cu ciuperci marinate

Pilaf cu legume și file de ton

Ghiveci de legume cu capere și murături

Tocăniță de pui cu dovlecei și mămăliguță

Ciulama de curcan și ciuperci

Supă cremă de roșii cu halloumi și crutoane

Mâncare de cartofi cu salată de varză acră

Cartofi dulci la cuptor cu unt și friptură din pulpă de porc

Cinele pot fi de următorul tip

Zacuscă/fasole bătută/salată de vinete cu ceva pâine

Supe creme de tot soiul. De roșii, de ciuperci, de legume, de broccoli, de linte, de dovlecei

Simțim clar o nevoie mai mare de făinos, de mâncare consistentă. De asta e musai să reducem porțiile. Ele vor face diferența dacă mâncăm mai mult decât avem nevoie.

Greu de făcut asta după ce toată vara am mâncat salate imense de crudități și seara am dres-o cu o farfurie cu vârf de pepene. Dar, nimic nu este imposibil. N-ar strica să fim un pic mai selectivi. Puțin și bun. În toate, dacă s-ar putea.

Întrucât iarna transpirăm mai puțin uităm complet de băutul apei. Nu-i nimic, compensăm cu ceaiuri și vin fiert. Nu uitați să beți cel puțin 1l de apă în afara supelor și ceaiurilor mai sus amintite.

Alte măsuri prin care te asiguri că ai o hidratare bună sunt:

ceaiuri. Har domnului avem zeci de variante de ceaiuri din care să alegem. Sunt surse excelente de a te încălzi când vii de afară și ești înghețat, când ai mai mânca ceva dar parcă nu îți e poftă chiar de o masă în sine, când ieși în oraș și e prea târziu pentru o cafea, când parcă lângă o tartină de unt cu gem ai mai pune un ceai cald, ca în copilărie când plecai la școală;

supe/ciorbe. Delicioase variante de a ne sătura cu puține calorii. Foarte convenabile în ceea ce privește gătitul. Stai o dată 1 oră în bucătărie și ai 3 zile ce mânca. Ușor de îndeplinit necesarul zilnic de porții de legume mâncând o ciorbă în fiecare zi;

dacă atunci când mănânci, îți vine să bei câteva guri de apă, nu te abține. Te vei sătura mâncând mai puțin, bolul alimentar se va digera mai bine, vei reumple necesarul de apă al corpului mai ușor;

la gustări în locul celebrelor gustări de nuci și semințe sau batoanelor proteice, alege să bei o sticluță de iaurt sau chefir sau ayran. Conțin un procent mare de apă iar pe lângă asta, surplusul de bacterii benefice tubului digestiv o să ajute sistemul tău imunitar să lupte cu răcelile inerente în sezonul rece;

nu crea în propria locuință un mediu uscat cu temperatură ridicată. Folosește umidificatoarele de cameră acolo unde este cazul și nu seta termostatul mai sus de 22 grade;

nu exagera cu cafeaua. Are efect diuretic și scoate multă apă din organism dacă o bei în cantități industriale;

Alimentele de sezon ajută sistemul imunitar prin multitudinea de bacterii bune pe care le conțin. Nu vă feriți de banalele murături care alături de iaurturi au grijă de sistemul nostru digestiv. Sigur că excesul lor de sare nu ne prinde prea bine. Încercați să alegeți variante mai nesărate, dacă e posibil sau să aveți grijă ca în acea zi să nu consumați lactate sărate.

Nu neglijați aportul de carne și pește în alimentația voastră. Sistemul imunitar, mai încercat în perioada asta are nevoie de proteine pentru producerea de anticorpi. Fructele de sezon bogate în vitamina C vin și ele să ajute în acest sens.

Nu ar fi rău ca în perioada asta să facem ceea ce face și natura: să ne culcăm mai devreme și să nu mâncăm după lăsarea întunericului. Motoarele date la o turație mai mică asigură buna funcționare a întregii mașinării și dau răgazul necesar curățării/purificării acesteia.

Dacă simțiți că picați în butoiul melancoliei nu ar fi o idee rea să apelați la un terapeut. Banii cheltuiți vor fi printre cele mai profitabile investiții de anul acesta. Să câștigi un pic de liniște și pace cu tine zi de zi e cel mai de preț dar pe care vi-l puteți face.

Să aveți zile bune și să simțiți că vă iubiți un pic mai mult zi de zi!