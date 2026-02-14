Rețeta de pâine coaptă cu fructe și nuci semnată de Martha Stewart a fost publicată în urmă cu mai bine de 44 de ani, într-un material dedicat modului în care aceasta sărbătorește Ziua Recunoștinței în New England. Preparatul a rămas unul dintre cele mai cunoscute din repertoriul său și combină pâine cu maia, fructe uscate, nuci crocante și condimente calde, conform Food&Wine.

Textura este construită în straturi clare. Bucățile fragede de pâine sunt amestecate cu nuci și caju, iar merișoarele aduc o notă acrișor-dulce. Prunele și caisele uscate sunt hidratate în bourbon, ceea ce le intensifică aroma și adaugă o ușoară asprime preparatului. Condimentele precum scorțișoara, ghimbirul, piperul negru și cuișoarele completează gustul.

E nevoie de puțină organizare în avans

Pentru a simplifica pregătirea în ziua coacerii, pâinea poate fi rumenită, iar ceapa, mărul și țelina pot fi tocate cu o zi înainte. Fructele uscate pot fi lăsate la înmuiat în bourbon și păstrate la frigider până la 24 de ore. Cuburile de pâine prăjită pot fi ținute într-o pungă bine închisă, la temperatura camerei.

Ingrediente principale

1 cană prune fără sâmburi

3/4 cană caise uscate, tocate

3/4 cană bourbon

8 căni pâine cu maia ruptă în bucăți de 4–5 cm

1/4 cană unt nesărat, plus extra pentru uns

1 ceapă galbenă mare, tocată

1 măr Granny Smith, cu coajă, fără cotor, tocat

3 tulpini de țelină, tocate

2 căni supă de legume

2 ouă mari, ușor bătute

1/4 cană pătrunjel proaspăt tocat

2 lingurițe sare

1 linguriță scorțișoară măcinată

1 linguriță ghimbir măcinat

1/2 linguriță piper negru

1/4 linguriță piper cayenne

1/8 linguriță cuișoare măcinate, opțional

1 cană caju nesărat

1 cană nuci nesărate, tocate

1 cană merișoare proaspete sau congelate

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 150°C. Prunele și caisele se combină cu bourbonul și se încălzesc scurt, până când lichidul devine fierbinte. Se lasă la temperatura camerei 30 de minute, amestecând ocazional, apoi se strecoară. Bourbonul poate fi păstrat pentru alte utilizări.

Pâinea se întinde într-un singur strat pe o tavă și se coace aproximativ 20 de minute, până devine ușor crocantă. Temperatura cuptorului se ridică apoi la 190°C.

Într-o tigaie mare se topește untul, apoi se adaugă ceapa, mărul și țelina. Se gătesc aproximativ 10 minute, până când se înmoaie.

Într-un bol mare se amestecă supa de legume, ouăle, pătrunjelul, sarea și condimentele. Se adaugă pâinea prăjită, legumele sotate, fructele hidratate, nucile, cajuul și merișoarele. Se omogenizează până când lichidul este absorbit în mare parte.

Compoziția se transferă într-o tavă unsă cu unt, se acoperă cu folie de aluminiu și se coace 25 de minute la 190°C. Fără folie, se mai lasă în cuptor aproximativ 15 minute, până când suprafața se rumenește și preparatul este bine legat. Se lasă la răcit 10 minute înainte de servire și se presară pătrunjel proaspăt deasupra.