Parlamentul a votat modificarea Legii privind pesta porcină africană. Sancțiuni drastice pentru transportul ilegal, zone de siguranță și noi reguli pentru despăgubiri

14 oct. 2026, Agribusiness
Parlamentul a votat modificarea Legii privind pesta porcină africană. Sancțiuni drastice pentru transportul ilegal, zone de siguranță și noi reguli pentru despăgubiri
Foto: Dreamstime
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Cuprins
  1. Principalele modificări legislative adoptate
  2. Declarația conducerii MADR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) salută, într-o declarație publicată pe site-ul instituției, votul favorabil exprimat de Parlamentul României pentru proiectul de modificare a Legii nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane (PPA).

Elaborat de MADR în colaborare cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și depus cu sprijin politic parlamentar, noul cadru normativ își propune să sprijine sectorul suin din România, să consolideze măsurile de biosecuritate și să adapteze intervențiile la realitățile din teren.

Principalele modificări legislative adoptate

Pachetul de măsuri votat în plenul Parlamentului creează un echilibru între protejarea efectivelor de animale și simplificarea procedurilor pentru fermieri și medicii veterinari.

Direcțiile Sanitar-Veterinare (DSVSA) județene și a municipiului București vor institui o zonă de monitorizare sanitar-veterinară pe o rază de 10 km în jurul fiecărei exploatații comerciale autorizate.

Transportul ilegal a șase sau mai multe porcine va constitui infracțiune, atragând confiscarea animalelor și a mijloacelor de transport utilizate. Pentru transporturile ilegale de până la 5 capete sunt prevăzute sancțiuni contravenționale.

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Se stabilesc și noi plafoane pentru despăgubiri: până la 5 capete, în cazul exploatațiilor noncomerciale și până la 50 capete pentru exploatațiile comerciale asociative și cele înregistrate sanitar-veterinar (cu excepțiile prevăzute de lege).

despăgubirea va fi integrală în cazul exploatațiilor comerciale autorizate sanitar-veterinar.

De asemenea se garantează decontarea serviciilor prestate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, implicați direct în gestionarea și stingerea focarelor de PPA.

Deciziile privind populația de mistreți vor fi descentralizate la nivel local, asigurându-se totodată fonduri destinate măsurilor de biosecuritate.

Declarația conducerii MADR

„Obiectivul nostru este clar: să protejăm fermele românești, să limităm pierderile provocate de boală și să oferim sectorului suin stabilitatea și predictibilitatea de care are nevoie. Cei care încalcă legea și pun în pericol un întreg sector economic vor fi sancționați mai aspru. În același timp, legea creează cadrul necesar pentru intervenții mai rapide, despăgubirea fermelor afectate și plata serviciilor medicilor veterinari,” a afirmat Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Reprezentanții ministerului au subliniat că vor continua colaborarea strânsă cu ANSVSA și Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) pentru aplicarea rapidă și eficientă a noilor reglementări în teren.

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