Pâinea considerată sănătoasă care te poate păcăli / Nutriționiștii spun care sunt cele mai sănătoase și ce tip ar trebui evitat

04 iun. 2026, Articole / Reportaje
Pâinea considerată sănătoasă care te poate păcăli / Nutriționiștii spun care sunt cele mai sănătoase și ce tip ar trebui evitat
FOTO: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Pâinea este unul dintre cele mai consumate alimente din lume. Totuși, nu toate sortimentele oferă aceleași beneficii pentru sănătate. Potrivit unui articol publicat de New York Post, alegerea tipului de pâine poate avea un impact important asupra glicemiei, metabolismului și stării generale de sănătate.

Specialiștii atrag atenția că multe produse promovate drept sănătoase nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere. În unele cazuri, acestea pot provoca creșteri importante ale glicemiei, asemănătoare celor produse de pâinea albă.

Rezistența la insulină schimbă regulile jocului

Articolul îl citează pe dieteticianul Theresa Link, de la Virta Health. Aceasta explică faptul că toleranța organismului la pâine depinde în mare măsură de sănătatea metabolică a fiecărei persoane. Potrivit specialistului, aproximativ 75% dintre americani suferă de rezistență la insulină într-o anumită formă. Această afecțiune apare atunci când organismul răspunde mai greu la insulină și întâmpină dificultăți în procesarea carbohidraților.

Rezistența la insulină este asociată cu obezitatea, diabetul de tip 2 și alte probleme metabolice. În aceste situații, consumul frecvent de pâine poate contribui la agravarea dezechilibrelor glicemice.

- articolul continuă mai jos -

Pâinea din cereale încolțite, printre cele mai bune opțiuni

Pentru persoanele care nu au probleme metabolice semnificative, experții recomandă pâinea obținută din cereale încolțite. Procesul de germinare modifică structura cerealelor și poate îmbunătăți digestibilitatea acestora. În plus, aceste produse tind să conțină mai multe fibre și proteine decât pâinea obișnuită.

Printre exemplele menționate în articol se numără sortimentele de tip Ezekiel și alte pâini produse din cereale germinate. Mai multe studii și recomandări ale nutriționiștilor plasează pâinea din cereale încolțite printre cele mai sănătoase opțiuni disponibile în comerț.

Maiua autentică, recomandată

O altă variantă apreciată de specialiști este pâinea cu maia autentică. Procesul natural de fermentare poate încetini digestia amidonului și poate reduce impactul asupra glicemiei. Din acest motiv, multe persoane tolerează mai bine pâinea cu maia decât produsele fabricate prin metode industriale rapide. Experții subliniază însă că nu orice produs etichetat drept „sourdough” oferă aceleași beneficii. Variantele autentice sunt cele obținute prin fermentare naturală și nu prin adăugarea artificială de arome sau acizi.

Pâinea integrală poate fi mai puțin sănătoasă decât pare

Una dintre surprizele evidențiate de articol este legată de anumite sortimente de pâine integrală. Theresa Link avertizează că multe produse promovate drept „whole grain” sau „multigrain” sunt percepute automat ca fiind sănătoase. În realitate, acestea pot produce creșteri importante ale glicemiei. Specialiștii recomandă citirea atentă a etichetelor. Unele produse conțin cantități importante de făină rafinată, chiar dacă pe ambalaj apar mențiuni legate de cereale integrale.

Termeni precum „multicereale” sau „făcută cu cereale integrale” nu garantează că produsul este realizat exclusiv din făină integrală.

Alternative pentru persoanele cu rezistență la insulină

Pentru persoanele care suferă de rezistență la insulină, specialistul recomandă limitarea consumului de pâine tradițională. În locul acesteia pot fi utilizate alternative cu conținut redus de carbohidrați. Printre exemple se numără produsele preparate din făină de migdale sau făină de cocos. De asemenea, unele persoane aleg să înlocuiască pâinea cu frunze de salată sau cu ciuperci Portobello folosite pe post de chiflă.

Nutriționiștii recomandă verificarea atentă a ingredientelor înainte de cumpărare. Primele ingrediente de pe etichetă ar trebui să fie cereale integrale sau cereale încolțite. De asemenea, este indicată alegerea produselor bogate în fibre și cu un grad redus de procesare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
03 iun.
Cum au strâns zeci de mii de reacții imaginile false cu polițiști care confiscă cireșe și căpșuni de la bătrâni/ Mulți au crezut că fotografiile create cu IA sunt adevărate
Cum au strâns zeci de mii de reacții imaginile false cu polițiști care confiscă cireșe și căpșuni de la bătrâni/ Mulți au crezut că fotografiile create cu IA sunt adevărate
Articole / Reportaje
03 iun.
8 tone de cocaină descoperite în Germania/ Marfa ilegală, evaluată la jumătate de miliard de euro, era ascunsă în saci cu boabe de cacao 
8 tone de cocaină descoperite în Germania/ Marfa ilegală, evaluată la jumătate de miliard de euro, era ascunsă în saci cu boabe de cacao 
Articole / Reportaje
03 iun.
De ce ai vitamina D scăzută, chiar dacă stai la soare / Cele mai frecvente cauze ignorate de mulți oameni / Cum substitui lipsa acestei vitamine din alimentație
De ce ai vitamina D scăzută, chiar dacă stai la soare / Cele mai frecvente cauze ignorate de mulți oameni / Cum substitui lipsa acestei vitamine din alimentație
Articole / Reportaje
03 iun.
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului. Comisia pentru Agricultură a aprobat măsura
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului. Comisia pentru Agricultură a aprobat măsura
Articole / Reportaje
03 iun.
Patru semne care arată că un aliment nu mai este sigur pentru consum / Cum faci diferența între un produs alterat și unul care doar și-a pierdut prospețimea
Patru semne care arată că un aliment nu mai este sigur pentru consum / Cum faci diferența între un produs alterat și unul care doar și-a pierdut prospețimea

Cele mai noi articole

Chef Alex Petricean, despre competiția neloială și fluctuația de personal din restaurantele din România: „Am schimbat zece generații de bucătari în șapte ani”
Chef Alex Petricean, despre competiția neloială și fluctuația de personal din restaurantele din România: „Am schimbat zece generații de bucătari în șapte ani”
VIDEO | Cârnați „durdulii” la grătar cu cartofi copți, o rețetă simplă pentru mesele în familie
VIDEO | Cârnați „durdulii” la grătar cu cartofi copți, o rețetă simplă pentru mesele în familie
Care dintre aceste trei fructe de sezon sunt mai sănătoase și/sau mai gustoase: vișine, cireșe, cireșe amare
Care dintre aceste trei fructe de sezon sunt mai sănătoase și/sau mai gustoase: vișine, cireșe, cireșe amare
Când trebuie pornite irigațiile pentru a obține producția maximă / Iona Voinea (consultant senior): „Nu trebuie să așteptăm ca plantele să sufere ca să pornim irigațiile”
Când trebuie pornite irigațiile pentru a obține producția maximă / Iona Voinea (consultant senior): „Nu trebuie să așteptăm ca plantele să sufere ca să pornim irigațiile”
VIDEO | Francesco Magaldi, antreprenorul care a renunțat la Italia pentru Botoșani: „Am deschis o cafenea. Am simțit că aparțin acestui loc” / „Românii sunt mai deschiși la noutate decât noi, italienii”
VIDEO | Francesco Magaldi, antreprenorul care a renunțat la Italia pentru Botoșani: „Am deschis o cafenea. Am simțit că aparțin acestui loc” / „Românii sunt mai deschiși la noutate decât noi, italienii”