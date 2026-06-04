Pâinea este unul dintre cele mai consumate alimente din lume. Totuși, nu toate sortimentele oferă aceleași beneficii pentru sănătate. Potrivit unui articol publicat de New York Post, alegerea tipului de pâine poate avea un impact important asupra glicemiei, metabolismului și stării generale de sănătate.

Specialiștii atrag atenția că multe produse promovate drept sănătoase nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere. În unele cazuri, acestea pot provoca creșteri importante ale glicemiei, asemănătoare celor produse de pâinea albă.

Rezistența la insulină schimbă regulile jocului

Articolul îl citează pe dieteticianul Theresa Link, de la Virta Health. Aceasta explică faptul că toleranța organismului la pâine depinde în mare măsură de sănătatea metabolică a fiecărei persoane. Potrivit specialistului, aproximativ 75% dintre americani suferă de rezistență la insulină într-o anumită formă. Această afecțiune apare atunci când organismul răspunde mai greu la insulină și întâmpină dificultăți în procesarea carbohidraților.

Rezistența la insulină este asociată cu obezitatea, diabetul de tip 2 și alte probleme metabolice. În aceste situații, consumul frecvent de pâine poate contribui la agravarea dezechilibrelor glicemice.

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Pâinea din cereale încolțite, printre cele mai bune opțiuni

Pentru persoanele care nu au probleme metabolice semnificative, experții recomandă pâinea obținută din cereale încolțite. Procesul de germinare modifică structura cerealelor și poate îmbunătăți digestibilitatea acestora. În plus, aceste produse tind să conțină mai multe fibre și proteine decât pâinea obișnuită.

Printre exemplele menționate în articol se numără sortimentele de tip Ezekiel și alte pâini produse din cereale germinate. Mai multe studii și recomandări ale nutriționiștilor plasează pâinea din cereale încolțite printre cele mai sănătoase opțiuni disponibile în comerț.

Maiua autentică, recomandată

O altă variantă apreciată de specialiști este pâinea cu maia autentică. Procesul natural de fermentare poate încetini digestia amidonului și poate reduce impactul asupra glicemiei. Din acest motiv, multe persoane tolerează mai bine pâinea cu maia decât produsele fabricate prin metode industriale rapide. Experții subliniază însă că nu orice produs etichetat drept „sourdough” oferă aceleași beneficii. Variantele autentice sunt cele obținute prin fermentare naturală și nu prin adăugarea artificială de arome sau acizi.

Pâinea integrală poate fi mai puțin sănătoasă decât pare

Una dintre surprizele evidențiate de articol este legată de anumite sortimente de pâine integrală. Theresa Link avertizează că multe produse promovate drept „whole grain” sau „multigrain” sunt percepute automat ca fiind sănătoase. În realitate, acestea pot produce creșteri importante ale glicemiei. Specialiștii recomandă citirea atentă a etichetelor. Unele produse conțin cantități importante de făină rafinată, chiar dacă pe ambalaj apar mențiuni legate de cereale integrale.

Termeni precum „multicereale” sau „făcută cu cereale integrale” nu garantează că produsul este realizat exclusiv din făină integrală.

Alternative pentru persoanele cu rezistență la insulină

Pentru persoanele care suferă de rezistență la insulină, specialistul recomandă limitarea consumului de pâine tradițională. În locul acesteia pot fi utilizate alternative cu conținut redus de carbohidrați. Printre exemple se numără produsele preparate din făină de migdale sau făină de cocos. De asemenea, unele persoane aleg să înlocuiască pâinea cu frunze de salată sau cu ciuperci Portobello folosite pe post de chiflă.

Nutriționiștii recomandă verificarea atentă a ingredientelor înainte de cumpărare. Primele ingrediente de pe etichetă ar trebui să fie cereale integrale sau cereale încolțite. De asemenea, este indicată alegerea produselor bogate în fibre și cu un grad redus de procesare.