Medicamentele precum Ozempic au transformat pierderea în greutate pentru persoanele care suferă de obezitate, dar experții spun că anumite alimente pot stimula natural hormonii care reduc apetitul, chiar dacă efectele nu sunt la fel de puternice ca ale medicamentelor, notează BBC.

În ultimii ani, medicamentele pentru slăbit, inclusiv Ozempic și Wegovy, au atras atenția lumii medicale prin eficiența lor în reducerea apetitului și pierderea kilogramelor în plus. Acestea sunt agonisti ai peptidei glucagon-like 1 (GLP-1), hormoni care cresc nivelul insulinei, reduc producția de zahăr a ficatului și încetinesc digestia.

Chris Damman, gastroenterolog și profesor asociat la Universitatea din Washington, explică: „Aceste căi sunt extrem de nuanțate, implicând mulți hormoni diferiți”.

Totuși, pe rețelele sociale au apărut tendințe precum „oatzempic” – un amestec de ovăz, apă și suc de lămâie, promovat ca suprimator al apetitului. Specialiștii avertizează însă că niciun aliment sau dietă nu poate reproduce pe deplin efectele medicamentelor GLP-1.

„Există cercetări emergente care arată că ordinea în care mâncăm contează”

Alimentele bogate în fibre și polifenoli pot stimula producția naturală de GLP-1 în organism. „Fibrele sunt hrana preferată pentru trilioanele de bacterii care trăiesc în intestinul nostru”, spune Mary Sco, medic rezident și nutriționist american. Printre acestea se numără nucile, leguminoasele, fructele și legumele. Polifenolii se găsesc tot în fructe, legume și nuci, iar grăsimile mononesaturate, precum uleiul de măsline și avocado, pot contribui de asemenea.

Sco subliniază că nu doar ce mâncăm contează, ci și modul: „Există cercetări emergente care arată că ordinea în care mâncăm contează”. Studiile sugerează că mesele bogate în proteine și legume consumate înaintea carbohidraților pot crește nivelul GLP-1. De asemenea, organismul produce mai mult GLP-1 dimineața decât seara, susținând ritmul circadian.

Chris Damman atrage atenția că, deși dieta și stilul de viață activ pot fi suficiente pentru unii, pentru persoanele cu obezitate morbidă și complicații, medicamentele GLP-1 sunt uneori necesare: „Depinde de schimbarea comportamentului, ceea ce este incredibil de dificil. De aceea măsurile de stil de viață nu funcționează adesea pentru persoanele prinse în rutine metabolice, și de aceea aceste medicamente au fost extrem de utile pentru persoanele cu obezitate morbidă cu complicații”.

În final, un regim alimentar care stimulează natural GLP-1 include alimente integrale: fructe, legume, leguminoase și nuci. „Călătoria a ajuns la finalul cercului. Toate drumurile duc înapoi la consumul de alimente integrale – nu există substitut pentru ele”, concluzionează Damman.